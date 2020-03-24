Силы Сараджа увидели угрозу заражения Ливии коронавирусом из-за наемников

По данным ВОЗ, пока на территории Ливии не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Однако правительство нацсогласия считает, что коронавирус может проникнуть в страну вместе с иностранными наемниками

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Созданное при поддержке ООН правительство нацсогласия (ПНС) в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, заявило, что иностранные наемники могут занести коронавирус COVID-19 на территорию страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

ПНС назвало сирийскую авиакомпанию Cham Wings одним из виновников такого развития событий, поскольку, по версии правительства Сараджа, ее самолеты используются для доставки наемников ЧВК Вагнера, ливанской «Хезболлы» и бойцов Корпуса стражей исламской революции в Бенгази, контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В правительстве нацсогласия считают, что присутствие иностранных наемников в Ливии может «вызвать катастрофу в области здравоохранения» из-за их деятельности в других частях Ближнего Востока, таких как Иран, где новая коронавирусная инфекция уже широко распространена.

Как отмечает издание, в текущем месяце Хафтар открыл ливийское посольство в Дамаске, а Cham Wings — офис в Бенгази. Согласно данным мониторинговых сайтов, после этого количество рейсов между Сирией и Ливией возросло.