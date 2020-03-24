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Силы Сараджа увидели угрозу заражения Ливии коронавирусом из-за наемников

По данным ВОЗ, пока на территории Ливии не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Однако правительство нацсогласия считает, что коронавирус может проникнуть в страну вместе с иностранными наемниками
Фото: Hazem Ahmed / AP

Созданное при поддержке ООН правительство нацсогласия (ПНС) в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, заявило, что иностранные наемники могут занести коронавирус COVID-19 на территорию страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

ПНС назвало сирийскую авиакомпанию Cham Wings одним из виновников такого развития событий, поскольку, по версии правительства Сараджа, ее самолеты используются для доставки наемников ЧВК Вагнера, ливанской «Хезболлы» и бойцов Корпуса стражей исламской революции в Бенгази, контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

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В правительстве нацсогласия считают, что присутствие иностранных наемников в Ливии может «вызвать катастрофу в области здравоохранения» из-за их деятельности в других частях Ближнего Востока, таких как Иран, где новая коронавирусная инфекция уже широко распространена.

Как отмечает издание, в текущем месяце Хафтар открыл ливийское посольство в Дамаске, а Cham Wings — офис в Бенгази. Согласно данным мониторинговых сайтов, после этого количество рейсов между Сирией и Ливией возросло.

Ранее, как указывает FT, Cham Wings назвала ложными обвинения в том, что ее самолеты переправляют на восток Ливии наемников. В компании отмечали, что никогда не «перевозили пассажиров, связанных с Корпусом стражей исламской революции или любой другой стороной конфликта в Ливии». На прошлой неделе авиакомпания заявила, что приостанавливает полеты из-за коронавируса.

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Научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи в разговоре с FT заявил, что ЧВК Вагнера в этом году отправила в Ливию около 200 бойцов и завербовала еще 300–400 сирийцев для совместных боевых действий с фельдмаршалом Хафтаром. «ОАЭ поставили тысячи тонн оружия Хафтару, но ему не хватает войск, а это означает, что, для того чтобы пойти и умереть на линии фронта, нужно больше людей», — считает он.

В январе текущего года президент России Владимир Путин не исключил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать россияне. Однако, по его словам, эти граждане не представляют интересы своей страны и не получают средств от Москвы.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас в мире число зараженных новым коронавирусом, вспышка которого произошла в декабре прошлого года в Китае, превысило 330 тыс. человек. Случаи инфицирования зафиксированы в большинстве стран мира, однако в Ливии пока ни одного не обнаружили.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ливия, наемники, коронавирус
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