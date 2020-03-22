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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

В стране подтверждено более 26 тыс. зараженных. США уступают по их количеству только Китаю и Италии. Почти половина заболевших — 12,3 тыс. человек — приходится на Нью-Йорк
Фото: John Minchillo / AP

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12,3 тыс. человек. На втором месте северо-западный штат Вашингтон — там подтверждено 1793 случая COVID-19. Замыкает тройку Калифорния, в которой 1407 заболевших.

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Общее число смертей от коронавируса в США достигло 323. Больше всего погибших в штате Вашингтон — 94. 75 смертей зафиксировано в Нью-Йорке, 25 — в Калифорнии. Всего выздоровели 176 пациентов. COVID-19 выявлен во всех американских штатах.

На 16 марта в США было зафиксировано 3,5 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, за шесть дней число подтвержденных случаев заражения выросло более чем в семь раз.

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С 13 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса Вашингтон ввел запрет на въезд в страну для иностранцев.

Президент Дональд Трамп заявлял, что не собирается полностью закрывать границы страны, но воспользуется законом, позволяющим властям высылать мигрантов, незаконно пересекающих южную границу США.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, США, эпидемия
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