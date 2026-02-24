 Перейти к основному контенту
0

Telegraph узнал версию европейских разведок о «троянских конях» России

Сетью «троянских коней» Telegraph назвала объекты недвижимости, которые, по утверждению западной разведки, скупает Россия. Москва неоднократно отвергала обвинения в диверсиях. Путин отмечал растущий в Европе «градус истерии»
Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock
Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock

Сделки с недвижимостью вблизи военных и гражданских объектов по меньшей мере в десятке стран Западной Европы позволили создать сеть «троянских коней» для проведения скоординированной кампании диверсий, пишет The Telegraph со ссылкой на действующих и бывших сотрудников трех европейских разведывательных агентств.

В материале британской газеты указано, что за покупкой недвижимости стоят российские спецслужбы. По версии The Telegraph, сделки затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова. Эти объекты, утверждают источники издания, могут быть использованы в качестве плацдармов для наблюдения.

Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / POOL / РИА Новости

Аналитик Минна Аландер заявила, что схожую стратегию сбора разведданных использует Китай. «Если бы вы говорили так 15 лет назад, люди бы сказали, что вы слишком много смотрите фильмов с Томом Крузом. Сейчас ситуация изменилась», — отметил эксперт Чарли Салониус-Пастернак.

Один из собеседников издания предположил, что за счет такого подхода Россия может проверить решимость НАТО в «серой зоне». Другой источник отметил, что критически важная европейская инфраструктура «крайне уязвима». Он призвал как можно скорее решить проблему подобных сделок.

В 2025 году в Европе участились сообщения о беспилотниках вблизи военных баз, повреждении подводных кабелей или железнодорожных путей. Российские власти отвергают любые обвинения стран ЕС в причастности к диверсиям на территории НАТО.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что в Европе намеренно повышают «градус истерии» и нагнетают страхи по поводу неизбежности столкновения с Россией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что интереса воевать с НАТО у страны нет.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Европа Россия разведка Недвижимость
