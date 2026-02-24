Сетью «троянских коней» Telegraph назвала объекты недвижимости, которые, по утверждению западной разведки, скупает Россия. Москва неоднократно отвергала обвинения в диверсиях. Путин отмечал растущий в Европе «градус истерии»

Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock

Сделки с недвижимостью вблизи военных и гражданских объектов по меньшей мере в десятке стран Западной Европы позволили создать сеть «троянских коней» для проведения скоординированной кампании диверсий, пишет The Telegraph со ссылкой на действующих и бывших сотрудников трех европейских разведывательных агентств.

В материале британской газеты указано, что за покупкой недвижимости стоят российские спецслужбы. По версии The Telegraph, сделки затрагивали летние дома, дачи, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова. Эти объекты, утверждают источники издания, могут быть использованы в качестве плацдармов для наблюдения.

Аналитик Минна Аландер заявила, что схожую стратегию сбора разведданных использует Китай. «Если бы вы говорили так 15 лет назад, люди бы сказали, что вы слишком много смотрите фильмов с Томом Крузом. Сейчас ситуация изменилась», — отметил эксперт Чарли Салониус-Пастернак.

Один из собеседников издания предположил, что за счет такого подхода Россия может проверить решимость НАТО в «серой зоне». Другой источник отметил, что критически важная европейская инфраструктура «крайне уязвима». Он призвал как можно скорее решить проблему подобных сделок.

В 2025 году в Европе участились сообщения о беспилотниках вблизи военных баз, повреждении подводных кабелей или железнодорожных путей. Российские власти отвергают любые обвинения стран ЕС в причастности к диверсиям на территории НАТО.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что в Европе намеренно повышают «градус истерии» и нагнетают страхи по поводу неизбежности столкновения с Россией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что интереса воевать с НАТО у страны нет.