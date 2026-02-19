Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году
Руководители пяти европейских разведывательных служб скептически относятся к возможности достичь мира между Россией и Украиной в этом году. Об этом сами главы разведок сообщили Reuters на условиях анонимности.
Один из собеседников агентства назвал прошедшие в Женеве переговоры «театрализованным представлением». Другие источники выразили сомнения в намерениях России.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.
Материал дополняется.
