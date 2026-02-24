Макрон скептически оценил перспективы скорого мира на Украине

Макрон заявил, что сомневается в скором мирном урегулировании на Украине. В Киеве ранее говорили, что США настаивают на достижении мира к лету, а Кремль называет переговорный процесс «очень сложным»

Эмманюэль Макрон (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «очень скептически» относится к возможности в скором времени достичь мирного урегулирования на Украине. Об этом он заявил на встрече «коалиции желающих», передает Le Figaro.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон на открытии встречи.

Вместе с тем он отметил, что усилия по мирным переговорам «хорошо продолжать». У России, по мнению французского президента, «нет воли к достижению мира».

Еще в ноябре прошлого года Макрон говорил, что впервые появился шанс достичь «реального прогресса на пути к доброму миру» между Россией и Украиной. Он тогда отмечал, что «абсолютным» условием для мира должен стать ряд «очень надежных гарантий безопасности».

Российские власти неоднократно подчеркивали готовность вести переговоры с Киевом. Процесс переговоров об урегулировании Кремль называл «очень сложным». «Процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после последней встречи делегаций России, Украины и США в Женеве, состоявшейся 17–18 февраля.

24 февраля Зеленский в интервью Financial Times высказал мнение, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако он настаивает, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски».

США хотят достичь мира на Украине ко Дню независимости 4 июля, который президент Дональд Трамп обещал сделать «самой грандиозной вечеринкой», писал Bloomberg. По словам самого украинского президента, США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала лета. Он не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны, чтобы успеть решить вопрос в срок.