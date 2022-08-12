WP узнала об украинских месторождениях на $12,4 трлн под контролем России
В военной операции Москва взяла под свой контроль месторождения полезных ископаемых на Украине, оцениваемые на $12,4 трлн, пишет The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный для газеты канадской фирмой по геополитическим рискам SecDev.
Речь идет о месторождениях, находящихся на подконтрольных России территориях Украины. По данным аналитиков SecDev, под контролем России теперь находится 41 месторождение угля, 27 месторождений природного газа, 14 месторождений пропана, девять месторождений нефти, шесть месторождений железной руды, а также месторождения титановой руды, циркониевой руды, стронция, лития, урана, золота и крупный карьер по добыче известняка.
На этих месторождениях, как уточняет газета, находятся 63% залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти. Некоторая часть этих ресурсов отошла России еще после присоединения Крыма, отмечает WP.
«Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов», — добавил сооснователь SecDev Роберт Магга.
В марте США и Канада отказались от импорта российской нефти, Евросоюз принял такое решение после долгих дискуссий только в конце мая. Страны G7 также планировали обсудить возможность ограничения цен на российскую нефть и запрет на ее транспортировку морем.
После этого страны Европы уже начали замещать поставки российской нефти. Например, в конце мая Объединенные Арабские Эмираты впервые за два года возобновили поставки нефти в Европу.
Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что европейские страны вряд ли смогут найти «разумную замену» российским энергоресурсам с помощью поставок других экспортеров из-за отсутствия инфраструктуры, высокой стоимости и логистических проблем.