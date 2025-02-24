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Военная операция на Украине ,  
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Борис Джонсон назвал аферой предложение США по минералам Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Предложение США по редкоземельным металлам Украины — «афера», политика Вашингтона противоречит курсу на поддержку Киева, считает Джонсон. По его мнению, Черчилль, как и Зеленский, не стал бы подбирать слова ради Трампа
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Предложенный США вариант соглашения с Украиной по редкоземельным металлам является «аферой», заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев.

«Я не могу это воспринять. Это афера касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», — сказал он (цитата по «Стране»).

Джонсон считает, что нынешняя политика США «противоречит курсу, направленному на поддержку Украины». По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1940–1945, 1951–1955) поступил бы так же, как сейчас действует украинский лидер Владимир Зеленский. «Он (Черчилль. — РБК) не подбирал бы слова перед [президентом США Дональдом] Трампом», — считает экс-глава британского кабмина (цитата по «Европейской правде»).

Вместе с тем Джонсон напомнил, что Великобритания прекратила выплаты США по ленд-лизу, предоставленному во время Второй мировой войны, только в 2006 году, поэтому, по его мнению, требования Трампа о компенсации оказанной поддержки Украине логичны. Ключевой целью действий республиканца он назвал «увеличение вовлеченности европейцев» в урегулирование конфликта.

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Фото:Thomas Peter / Reuters
«Нужно быть реалистами, но собственные решения должны нарабатываться. В частности, он (Дональд Трамп. — РБК) не против миротворцев на украинской земле — поэтому давайте сделаем это», — заключил Джонсон.

Прошлой осенью Зеленский представил Трампу «план победы», который содержал пункт о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Президент США в ответ заявил о необходимости компенсации уже предоставленной военной помощи Киеву и связал ее продолжение с поставками редкоземельных металлов на $500 млрд. Как уточнял NBC News, Вашингтон потребовал права на владение 50% украинских ресурсов.

Зеленский отказался подписывать соответствующее соглашение с США, так как оно «не готово для защиты интересов Украины». Республиканец обвинил Киев в срыве сделки, пообещал ее «воскресить» и пригрозил «проблемами» Киеву.

США передали Украине «улучшенную» версию документа, писал портал Axios. В нем были ужесточены ряд условий, уточняла The New York Times. По данным издания, Украина должна отказаться от половины доходов от природных ресурсов в пользу американского фонда и делать взносы до достижения суммы в $500 млрд. Киев в ответ предложил компенсировать Вашингтону $90 млрд, сообщали источники Bloomberg. Они также называли камнем преткновения сторон на переговорах будущую военную и финансовую помощь США. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что Киеву и Вашингтону удалось согласовать «почти все ключевые детали» соглашения и переговоры находятся на завершающей стадии.

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Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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