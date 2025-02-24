Борис Джонсон назвал аферой предложение США по минералам Украины

Предложение США по редкоземельным металлам Украины — «афера», политика Вашингтона противоречит курсу на поддержку Киева, считает Джонсон. По его мнению, Черчилль, как и Зеленский, не стал бы подбирать слова ради Трампа

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Предложенный США вариант соглашения с Украиной по редкоземельным металлам является «аферой», заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев.

«Я не могу это воспринять. Это афера касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», — сказал он (цитата по «Стране»).

Джонсон считает, что нынешняя политика США «противоречит курсу, направленному на поддержку Украины». По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1940–1945, 1951–1955) поступил бы так же, как сейчас действует украинский лидер Владимир Зеленский. «Он (Черчилль. — РБК) не подбирал бы слова перед [президентом США Дональдом] Трампом», — считает экс-глава британского кабмина (цитата по «Европейской правде»).

Вместе с тем Джонсон напомнил, что Великобритания прекратила выплаты США по ленд-лизу, предоставленному во время Второй мировой войны, только в 2006 году, поэтому, по его мнению, требования Трампа о компенсации оказанной поддержки Украине логичны. Ключевой целью действий республиканца он назвал «увеличение вовлеченности европейцев» в урегулирование конфликта.

«Нужно быть реалистами, но собственные решения должны нарабатываться. В частности, он (Дональд Трамп. — РБК) не против миротворцев на украинской земле — поэтому давайте сделаем это», — заключил Джонсон.

Прошлой осенью Зеленский представил Трампу «план победы», который содержал пункт о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Президент США в ответ заявил о необходимости компенсации уже предоставленной военной помощи Киеву и связал ее продолжение с поставками редкоземельных металлов на $500 млрд. Как уточнял NBC News, Вашингтон потребовал права на владение 50% украинских ресурсов.

Зеленский отказался подписывать соответствующее соглашение с США, так как оно «не готово для защиты интересов Украины». Республиканец обвинил Киев в срыве сделки, пообещал ее «воскресить» и пригрозил «проблемами» Киеву.

США передали Украине «улучшенную» версию документа, писал портал Axios. В нем были ужесточены ряд условий, уточняла The New York Times. По данным издания, Украина должна отказаться от половины доходов от природных ресурсов в пользу американского фонда и делать взносы до достижения суммы в $500 млрд. Киев в ответ предложил компенсировать Вашингтону $90 млрд, сообщали источники Bloomberg. Они также называли камнем преткновения сторон на переговорах будущую военную и финансовую помощь США. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что Киеву и Вашингтону удалось согласовать «почти все ключевые детали» соглашения и переговоры находятся на завершающей стадии.