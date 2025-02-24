Британия ввела санкции против S7, Троценко и «Сибантрацита»

Под санкции попали основатель S7 Владислав Филев и сама компания, бизнесмены Роман Троценко, Павел Морозов, Игорь Ким и Эдуард Худайнатов. Также меры ввели против танкеров, военных КНДР и киргизского банка «Керемет»

Владислав Филев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Власти Великобритании расширили свой санкционный список, включив в него более 60 новых физических лиц и компаний, а также несколько десятков морских судов.

В частности, под санкции попали:

Владислав Филев и основанная им авиакомпания S7;

бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов — глава «Независимой нефтегазовой компании» (ННК). С июня 2022 года он также находится под санкциями Евросоюза.

Николай Буйнов — основной собственник «Иркутской нефтяной компании» (ИНК).

бизнесмен Роман Троценко, владеющий сетью аэропортов «Новапорт». Это крупнейшая сеть региональных аэропортов России. Троценко также описан как основатель и бывший мажоритарный владелец корпорации AEON, работающей в добывающей, транспортной и химической отраслях. В декабре 2023-го он продал контрольный пакет. Под санкции также попал сын Троценко, Глеб.

предприниматель Павел Морозов — владелец и генеральный директор «Акрон Холдинга», объединяющего десятки российских промышленных предприятий.

банкир Игорь Ким — ему принадлежит 85,45% российского Экспобанка.

сенатор Арсен Каноков — совладелец группы компнаний «Синдика».

замглавы МЧС Денис Попов.

По мнению британских властей, большинство этих лиц «контролируют компании, которые ведут бизнес в стратегически важных для правительства России секторах».

Кроме того, под санкции попала группа «Сибантрацит», одна из крупнейших угольных компаний России.

Санкции также введены в отношении нефтяных танкеров, высокопоставленных северокорейских военных и киргизского банка «Керемет».

Физическим лицам в соответствии с санкциями запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы в этой стране подлежат блокировке, также запрещено оказание им услуг британскими лицами.

В сообщении британского правительства новый пакет ограничений назван крупнейшим из введенных страной с момента начала российской военной операции на Украине. Он приурочен к третьей годовщине начала полномасштабных боев.

Ранее в тот же день санкции против России расширил Евросоюз: новый пакет стал уже 16-м после начала военной операции. Под ограничения попали 11 банков, две небанковские организации и несколько российских СМИ. Их лицензии на вещание в ЕС были приостановлены.

Кроме того, Евросоюз расширил санкции против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая была создана ЦБ как отечественный аналог SWIFT, и ввел запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений из третьих стран, которые используют систему.

Москва считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. Введение Евросоюзом очередного пакета санкций в Кремле сочли предсказуемым.