Британия ввела санкции против S7, Троценко и «Сибантрацита»
Власти Великобритании расширили свой санкционный список, включив в него более 60 новых физических лиц и компаний, а также несколько десятков морских судов.
В частности, под санкции попали:
- Владислав Филев и основанная им авиакомпания S7;
- бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов — глава «Независимой нефтегазовой компании» (ННК). С июня 2022 года он также находится под санкциями Евросоюза.
- Николай Буйнов — основной собственник «Иркутской нефтяной компании» (ИНК).
- бизнесмен Роман Троценко, владеющий сетью аэропортов «Новапорт». Это крупнейшая сеть региональных аэропортов России. Троценко также описан как основатель и бывший мажоритарный владелец корпорации AEON, работающей в добывающей, транспортной и химической отраслях. В декабре 2023-го он продал контрольный пакет. Под санкции также попал сын Троценко, Глеб.
- предприниматель Павел Морозов — владелец и генеральный директор «Акрон Холдинга», объединяющего десятки российских промышленных предприятий.
- банкир Игорь Ким — ему принадлежит 85,45% российского Экспобанка.
- сенатор Арсен Каноков — совладелец группы компнаний «Синдика».
- замглавы МЧС Денис Попов.
По мнению британских властей, большинство этих лиц «контролируют компании, которые ведут бизнес в стратегически важных для правительства России секторах».
Кроме того, под санкции попала группа «Сибантрацит», одна из крупнейших угольных компаний России.
Санкции также введены в отношении нефтяных танкеров, высокопоставленных северокорейских военных и киргизского банка «Керемет».
Физическим лицам в соответствии с санкциями запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы в этой стране подлежат блокировке, также запрещено оказание им услуг британскими лицами.
В сообщении британского правительства новый пакет ограничений назван крупнейшим из введенных страной с момента начала российской военной операции на Украине. Он приурочен к третьей годовщине начала полномасштабных боев.
Ранее в тот же день санкции против России расширил Евросоюз: новый пакет стал уже 16-м после начала военной операции. Под ограничения попали 11 банков, две небанковские организации и несколько российских СМИ. Их лицензии на вещание в ЕС были приостановлены.
Кроме того, Евросоюз расширил санкции против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая была создана ЦБ как отечественный аналог SWIFT, и ввел запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений из третьих стран, которые используют систему.
Москва считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. Введение Евросоюзом очередного пакета санкций в Кремле сочли предсказуемым.
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