Песков назвал предсказуемым введение Евросоюзом очередного пакета санкций
Введение Евросоюзом 24 февраля очередного пакета санкций против России вполне «предсказуемо», и Кремль пока не видит предпосылок для возобновления диалога с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.
«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования <...> А очередной пакет — вполне все, так сказать, прогнозируем», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли шансы возобновить диалог с Европой и как в Кремле оценили утверждение ЕС нового пакета санкций на фоне возобновления диалога России и США.
Песков отметил, что Россия совместно с американской стороной ищет пути урегулирования конфликта на Украине, в то время как Европа поддерживает продолжение боевых действий.
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры попали восемь российский СМИ, в том числе «Красная звезда», 78 судов из «теневого флота», а также 13 банков. В сообщении Евросоюза, что организация впервые ввела запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров — химикатов, некоторых видов пластмасс и резины, а также на импорт первичного алюминия.
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