Роман Троценко продал контрольный пакет корпорации АЕОН

Бизнесмен Роман Троценко сократил долю в инфраструктурной корпорации АЕОН до 31%. Покупателями 69% стали ее топ-менеджеры. Бизнесмен планирует отойти от оперативного управления и сконцентрироваться на благотворительности

Роман Троценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнесмен Роман Троценко продал 69% принадлежавших ему долей в холдинговой группе «Инфраструктурная корпорация АЕОН», сообщили РБК в компании.

покупателем 36% стал гендиректор ИК Дмитрий Мироненко;

руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов приобрел 33% долей. Он же займет пост председателя совета директоров АЕОН.

После сделок доля Троценко в группе сократилась до 31%, он также покинет совет директоров компании.

Как уточнили в АЕОН, на балансе компании, в которой прошла сделка, находятся все угольные активы группы: «Северная Звезда», «Воркута-Уголь», «Восток-уголь», а также активы в сфере недвижимости. Химические активы и холдинг «Новапорт» в сделку не вошли. К⁠омпания для сделки оценена в 20 млрд руб., оплата долей предусмотрена в рассрочку.

Как пояснили в компании, бизнесмен уменьшил свою долю и отошел от оперативного управления «в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительных проектах в сфере развития городской среды и образования». Там напомнили, что по инициативе бизнесмена разработаны мастер-планы модернизации ряда моногородов (город химиков Менделеевск в Татарстане, Кемерово, Воркута). Миллиардер, занимающий 38-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием в $3,2 млрд, входит в попечительский совет школы-пансиона Летово и совет директоров школы управления Сколково.

Что известно про новых владельцев

Дмитрий Мироненков с 2003 по 2009 год занимал должности гендиректора Московского судостроительного и судоремонтного завода, а также «Верфи братьев Нобель» (бывший актив Троценко). С 2009 по 2014 год являлся вице-президентом ОСК («Объединенной судостроительной корпорации», в этом году она передана в управление ВТБ) по гражданскому судостроению. С 2022-го по настоящее время является директором совместного предприятия корпорации «Росатом» и АЕОН — «Арктик Балкер», развивающего технологии морского транспорта и строительства сложных инженерных сооружений в Арктике.

Александр Орехов является бенефициаром проекта разработки Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре. Проект предполагает строительство обогатительной фабрики, порта, аэродрома и мини-ТЭЦ. К 2030 году компания планирует выйти на уровень добычи в 10 млн т в год.

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Что такое AEOH

AEOН — это многопрофильный холдинг, в структуру которого входят компании по жилищному и промышленному строительству, речному транспорту, управлению аэропортами и активы в других отраслях.

Речные активы бизнесмен начал приобретать на рубеже 1996–1997 годов: тогда Троценко получил контроль над «Пассажирским портом» (сейчас — «Столичная судоходная компания») и «Южным речным портом». В 2000 году Троценко стал гендиректором, а потом совладельцем банкротившегося тогда «Московского речного пароходства» (МРП).

В дальнейшем бизнесмен стал входить в судостроительные активы — на базе Московского судостроительного и судоремонтного завода (МССЗ) начал строить яхты под брендом Timmerman Yachts, приобрел «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске (в 2017 году продал ее концерну «Калашников»). Тогда же Троценко отмечал, что все судостроительные мощности МССЗ были перебазированы в Рыбинск.

Развитие МРП подтолкнуло Троценко к выходу на рынок девелопмента. Как рассказывал сам бизнесмен, заниматься этим ему не хотелось: «Мы были бесконечно далеки от девелопмента, заниматься им совсем не хотелось. Но расплачивались метрами — пришлось их выбирать, продавать, а потом стали заключать договоры соинвестирования при начале строительства». В 2017 году АЕОН построил «Башню Федерация» в Москве, также в числе реализованных проектов — ЖК бизнес-класса «Ривер Парк Коломенский».

Сейчас АЕОН строит жилой комплекс премиум-класса на Кутузовском проспекте («River Park Towers Кутузовский»), реализует проект комплексного освоения территории Южного порта («Ривер Парк Южный»), где помимо жилой недвижимости планируется создать транспортный хаб: «Планируется строительство транспортно-пересадочного узла, в состав которого войдет станция метро. Помимо этого, в Южном порту соорудят причал, в последствии он войдет в число главных звеньев речного пути по Москве-реке. Также в составе ТПУ появится станция канатной дороги, которая свяжет берега Москвы-реки и тематический парк «Остров Мечты», говорится на сайте «Аеон-Девелопмент».

В к 2007 году в структуру АЕОН вошел холдинг по управлению региональными аэропортами России — «Новапорт». Сам Троценко рассказывал, что в аэропортовый бизнес попал случайно, когда акциями аэропорта «Толмачево» с ним рассчитался один из банков. Бизнесмен хотел сразу их продать, но интересантов не нашлось. «Пришлось приобретенный на речном транспорте опыт антикризисного управления применить к аэропорту», вспоминал он впоследствии. Сейчас холдинг владеет или управляет контрольными пакетами акций в 22 аэропортах, в том числе в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени и в грузовом терминале «Пулково» (Санкт-Петербург), а также миноритарными пакетами в аэропортах Барнаула и Ставрополя. Вместе с холдингом «Аэропорты регионов» «Новапорт» занимается развитием более мелких аэропортов (шесть аэропортов). «Новапорт» также будет реконструировать аэропорт Салехарда и строить аэропорт Шерегеша.

Угольные проекты

В последние годы Троценко инвестировал в добычу угля и перевозки топлива. Один из проектов — освоение Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре с запасами 5,7 млрд т. Проект предполагает строительство обогатительной фабрики, порта, аэродрома и мини-ТЭЦ. Для вывоза угля бизнесмен в 2021 году планировал заказать строительство 28 судов класса Arc5 за $1,4 млрд. Суда планировалось брать во фрахт. К сентябрю 2021 года Троценко сместил приоритеты — «Северная звезда» (управляющая компания проекта) решила не заказывать суда, а привлекать для перевозки профессиональную компанию. По состоянию на октябрь 2023 года АЕОН не заказала ни одного судна, сообщал «Коммерсантъ».

В июне 2020 АЕОН завершила сделку по покупке 50% другого угольного актива на Таймыре — Арктической горной компании (АГК) у наследников покончившего с собой Дмитрия Босова. Троценко получил этот актив в обмен на свою долю в проекте «Печора СПГ», предполагающего строительство СПГ-завода на базе газовых месторождений в Ненецком автономном округе, рассказывала вдова Босова Катерина (внесена Минюстом в список иноагентов).

В апреле 2022 года «Северсталь» Алексея Мордашова продала «Воркутауголь» (четыре шахты, разрез и обогатительная фабрика) за 15 млрд руб. группе «Русская энергия», принадлежащей бывшему президенту инвесткомпании А1 Андрею Тясто и АЕОН Троценко. В конце прошлого года компания «Аеон Агро», входящая в периметр активов Троценко, купила у банка «Траст» также агропромышленный холдинг «Ростагро» за 18,7 млрд руб.

В мае 2023 года Минфин США включил в санкционные списки «Группу Арктик энерджи», которая владеет «Северной звездой» через «Карбон». В сентябре под санкции попала и группа «Русская энергия», а в ноябре и сама корпорация АЕОН и ее «дочки», включая «АЕОН Девелопмент». В списке также оказался один из сыновей бизнесмена Глеб Троценко, и две связанные с ним «Старт Аэро» и «Лекс Прайм».

К концу года Троценко вышел из числа владельцев проекта Сырадасайского месторождения. Новым бенефициаром стал Александр Орехов.