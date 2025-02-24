ЕС добавил Галустяна и Барановскую в санкционный список

Михаил Галустян (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Евросоюз внес в санкционный список комика и актера Михаила Галустяна и телеведущую Юлию Барановскую, следует из обновленного документа организации.

Всего ЕС согласовал включение в санкционные списки 48 лиц и 35 организаций, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Галустян родился 25 октября 1979 года. Он начал играть в КВН еще в школе, а в 2002 году стал капитаном команды КВН «Утомленные солнцем». Галустян — телеведущий, продюсер, актер. Он сыграл множество киноролей, в том числе в фильмах «Подарок с характером», «Одной левой», «Папы», «Артек. Большое путешествие». Он снимался в нескольких телепередачах, например «Наша Russia», «Русские не смеются» и других.

Галустян активно показывает свою политическую позицию, например он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В августе 2022 года Минобороны России опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам. «Работайте, братья! Вообще гордимся вами!» — говорил артист в этом видео. В январе 2023 года Украина ввела против Галустяна и ряда других российских деятелей культуры санкции сроком на десять лет.

Актер заявил РБК о неожиданном для него решении ЕС. «Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям», — сказал он.

Юлия Барановская родилась в Ленинграде 3 июня 1980 года. Карьеру ведущей на российском телевидении Барановская начала в 2014 году. С тех пор она снялась в таких передачах, как «Чего хотят мужчины» на канале ТНТ, ток-шоу «Девчата» на канале «Россия-1», шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале и другие.

Барановская выступила в поддержку российской военной операции на Украине. 15 января 2023 года она попала в санкционный список Украины. 17 марта 2023 года ей запретили въезд в Латвию за поддержку боевых действий. В 2022 году в рамках проекта ОНФ «Все для победы!» она открыла сбор средств для военных из ЛНР. Также на базе этого проекта она создала инициативу «Женщины Донбасса».

В декабре 2023 года вошла в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России, которые прошли в 2024 году.