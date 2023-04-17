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Игорь Ким продал последний европейский банк

Игорь Ким продал последний европейский актив — сербский Expobank A.D. Belgrade
Фото: expobank.rs / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: expobank.rs / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Структуры российского бизнесмена Игоря Кима продали его последний актив в Европе, Expobank A.D. Belgrade в Сербии, черногорскому банку Adriatic Bank A.D. Podgorica, сообщает выступившая консультантом сделки юридическая фирма Schoenher.

Финансовым консультантом стало белградское отделение консалтинговой компании KPMG.

Источники Frank Media в группе Экспобанка подтвердили, что сделка по продаже сербской «дочки» была подписана на прошлой неделе. Expobank A.D. Belgrade принадлежал чешскому Expobank CZ, который Ким продал местному банку Creditas в сентябре прошлого года. По словам собеседника Frank Media, после этого сербский банк был переведен в собственность российского Экспобанка. На сайте Expobank A.D. Belgrade на момент публикации материала председателем совета директоров значится совладелец Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Киму принадлежит 85,45% российского Экспобанка. В октябре 2021 года он рассказывал о планах продать весь банковский бизнес в Европе и выйти на рынок Узбекистана. В середине февраля прошлого года бизнесмен продал латвийский актив местному Signet Bank.

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Теги
Игорь Ким Экспобанк Сербия
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