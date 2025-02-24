ЕС отключил от SWIFT Уралсиб, "Точку" и Ак барс банк от SWIFT

Стало известно, какие российские банки ЕС отключил от SWIFT

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЕС отключил от системы SWIFT 13 российских банков, об этом стало известно ранее 24 февраля.

Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение:

Ак барс банк

Уралсиб

Банк «Точка»

Национальный резервный банк

Росэксимбанк

Банк «Синара»

Примсоцбанк

ББР-банк

РНКО Платежный конструктор

Петербургский платежный центр

Кузнецкбизнесбанк

Мирбизнесбанк

Банк «Кубань-кредит»

МФК «Точка опоры»

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