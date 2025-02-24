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Политика ,  
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Стало известно, какие российские банки ЕС отключил от SWIFT

ЕС отключил от SWIFT Уралсиб, "Точку" и Ак барс банк от SWIFT
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЕС отключил от системы SWIFT 13 российских банков, об этом стало известно ранее 24 февраля.

Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение:

  • Ак барс банк
  • Уралсиб
  • Банк «Точка»
  • Национальный резервный банк
  • Росэксимбанк
  • Банк «Синара»
  • Примсоцбанк
  • ББР-банк
  • РНКО Платежный конструктор
  • Петербургский платежный центр
  • Кузнецкбизнесбанк
  • Мирбизнесбанк
  • Банк «Кубань-кредит»
  • МФК «Точка опоры»

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