Стало известно, какие российские банки ЕС отключил от SWIFT
ЕС отключил от системы SWIFT 13 российских банков, об этом стало известно ранее 24 февраля.
Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение:
- Ак барс банк
- Уралсиб
- Банк «Точка»
- Национальный резервный банк
- Росэксимбанк
- Банк «Синара»
- Примсоцбанк
- ББР-банк
- РНКО Платежный конструктор
- Петербургский платежный центр
- Кузнецкбизнесбанк
- Мирбизнесбанк
- Банк «Кубань-кредит»
- МФК «Точка опоры»
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