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Война санкций ,  
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Набиуллина заявила о рискованности SWIFT

Набиуллина: система SWIFT становится рискованной, многие ищут альтернативы
Сюжет
Война санкций
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Сложившаяся система международных платежей становится рискованной, из-за этого многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью «РИА Новости» глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что в условиях рискованной системы международных платежей заинтересованный «в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений» бизнес начинает «активный поиск альтернативных возможностей».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

По состоянию на январь 2024 года к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России подключены 557 банков и компаний из 20 стран.

С 1 октября 2023 года в России отечественным банкам запрещено использовать SWIFT для переводов внутри страны. Они обязаны проводить такие операции только посредством российской финансовой инфраструктуры. «Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — пояснили в Банке России, анонсируя меру в марте.

После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции, из-за которых российские банки оказались отключены от SWIFT. Это коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Российские власти считают санкции США и Евросоюза незаконными и нелегитимными.

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ЦБ Эльвира Набиуллина платежи SWIFT
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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