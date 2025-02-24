Рада провалила голосование по заявлению о полномочиях Зеленского
Верховная рада Украины провалила голосование за постановление в поддержку продолжения президентом Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Рада голосовала за заявление «о поддержке демократии в Украине» в условиях вооруженного конфликта. В нем, в частности, говорилось, что Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, как того требует ч. 1 ст. 108 Конституции страны.
За постановление проголосовали 218 депутатов, для его одобрения было необходимо 226 голосов.
Как сообщает «Страна» со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, на голосовании присутствовали еврокомиссары и представители европейских стран. Заявление было призвано засвидетельствовать поддержку Зеленского парламентом.
К проведению выборов на Украине Киев призывает американский президент Дональд Трамп. Несколькими днями ранее он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что у него низкий рейтинг одобрения среди населения — 4%.
В ответ Зеленский привел данные соцопросов, согласно которым на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составлял 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. В то же время президент Украины заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для мира или вступления Украины в НАТО.
Президент России Владимир Путин указывал на нелегитимность Зеленского, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
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