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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил, когда на Украине пройдут президентские выборы

Зеленский: выборы на Украине пройдут после отмены военного положения
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Военная операция на Украине
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в стране пройдут после отмены военного положения. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что уровень его поддержки среди украинского населения в настоящее время составляет 65%.

Во время пресс-конференции Зеленский также заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО.

Зеленский заявил о готовности уйти в отставку
Политика
Владимир Зеленский

К проведению выборов на Украине Киев призывает американский президент Дональд Трамп. Несколькими днями ранее он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что у него низкий рейтинг одобрения среди населения — 4%.

В ответ украинский лидер привел данные статистики, согласно которым, на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составляет 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.

Президент России Владимир Путин считает Зеленского нелегитимным президентом, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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