Зеленский сообщил, когда на Украине пройдут президентские выборы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в стране пройдут после отмены военного положения. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНИАН.
Зеленский подчеркнул, что уровень его поддержки среди украинского населения в настоящее время составляет 65%.
Во время пресс-конференции Зеленский также заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО.
К проведению выборов на Украине Киев призывает американский президент Дональд Трамп. Несколькими днями ранее он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что у него низкий рейтинг одобрения среди населения — 4%.
В ответ украинский лидер привел данные статистики, согласно которым, на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составляет 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.
Президент России Владимир Путин считает Зеленского нелегитимным президентом, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
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