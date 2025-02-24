Зеленский допустил создание «НАТО на Украине», если Киев не пустят в блок

Если членство в НАТО для Украины закрыто, то стране нужно обеспечить условия в качестве гарантий безопасности: финансирование, военный контингент и оборонное производство, заявил Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Если членство в Североатлантическом альянсе будет для Киева закрытым, то следует создать «НАТО на Украине», заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании Support Ukraine. Трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

Он назвал блок «простым, дешевым, надежным способом гарантировать покой и мир в Европе» и эффективной системой предоставления гарантий безопасности, которых заслуживает и Украина, кроме присоединения к Евросоюзу.

«Если членство в НАТО для Украины, для наших людей останется и дальше закрытым, то у нас нет другого выбора, кроме как построить НАТО на Украине. Кроме как обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не сможет сделать это самостоятельно, и поблагодарил партнеров Киева, которые готовы в этом помогать. «Гарантии безопасности — это ключ к миру, и чем надежнее они будут, тем дольше будет сохраняться мир», — отметил украинский президент.

Среди гарантий безопасности, необходимых Украине, Зеленский перечислял членство в ЕС и финансирование украинской армии численностью не менее 800 тыс. «Если нас нет в НАТО, если у нас с вами пока нет таких гарантий безопасности, а мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против, поэтому мы с вами понимаем, что реально НАТО пока нет, хотя это будет на столе, в разговорах», — добавил он.

Отказ Украины от вступления в НАТО — одно из условий Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Расширение блока на восток стало одной из причин конфликта, говорил президент России Владимир Путин.

Спустя два дня после разговора с ним, 14 февраля, президент США Дональд Трамп согласился с позицией российского лидера. По словам американского президента, именно стремление Украины в НАТО и заявление его предшественника Джо Байдена о том, что это возможно, стало причиной конфликта. Трамп отметил, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.

Накануне Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО. Его слова прозвучали после того, как Трамп назвал украинского президента «диктатором без выборов», призвав провести голосование, которое не состоялось весной прошлого года из-за военного положения. После официального истечения срока полномочий Зеленского Москва считает его нелегитимным.