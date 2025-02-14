Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на Украине

Если бы Байден не пообещал Украине членство в НАТО, военные действия не начались бы, считает Трамп. Ранее он назвал нереалистичным присоединение Киева к альянсу в рамках мирной сделки

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.

«На самом деле я считаю, что именно по этой причине началась война, потому что [бывший президент США Джо] Байден вышел и сказал, что они могут вступить в НАТО», — сказал Трамп. Российский президент Владимир Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году. Отказ от вступления в альянс — одно из озвученных им условий мирного урегулирования.

По словам Трампа, как только Байден сказал это, республиканец понял: «Теперь у вас будет война». «И я оказался прав», — заявил он, в очередной раз отметив, что при нем полномасштабные бои не начались бы.

Американский президент ранее согласился с мнением главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО в рамках мирной сделки «нереалистично». Он добавил, что США по-прежнему будут направлять помощь Украине, «но мы хотим, чтобы она была обеспечена [гарантиями]».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте со своей стороны заявил, что Украине никогда не обещали членство в блоке в рамках мирного урегулирования. При этом, по его словам, альянс должен гарантировать, что боевые действия больше не возобновятся.

В январе президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западные страны в том, что они вели «не очень прозорливую политику», давая ложные обещания насчет вступления Киева в НАТО, поскольку спустя десятилетия интеграции в альянс так и не произошло: «Я считаю, что позиция Германии и Соединенных Штатов была слаба, потому что они вели диалог с русскими, и я считаю, что они проиграли этот диалог».