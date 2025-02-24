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Политика ,  
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ЕС ввел санкции против Евтушенкова, Зюзина и Авдоляна

Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ЕС обновил персональные санкции против России.

Под ограничения попали:

  • председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
  • гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
  • владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
  • бизнесмен Альберт Авдолян;
  • гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
  • глава ОАК Вадим Бадеха,
  • АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»;
  • актер Михаил Галустян.

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