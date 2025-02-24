ЕС ввел санкции против Евтушенкова, Зюзина и Авдоляна
ЕС обновил персональные санкции против России.
Под ограничения попали:
- председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
- гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
- владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
- бизнесмен Альберт Авдолян;
- гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
- глава ОАК Вадим Бадеха,
- АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»;
- актер Михаил Галустян.
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