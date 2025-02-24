ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного

Карякин с сентября является сенатором от Крыма и ранее неоднократно высказывался в поддержку военной операции, Нагорный был одним из руководителей «Юнармии», а теперь работает в «Движении первых»

Сергей Карякин (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин попали в 16-й санкционный список Евросоюза.

Нагорный уже находится под санкциями США, Великобритании и Канады. Он является заместителем председателя правления «Движения первых» и вице-президентом Федерации гимнастики России, а до ноября 2024-го был начальником главного штаба российского патриотического движения «Юнармия».

Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. В сентябре он стал сенатором от Крыма. В марте 2022 года Карякина на полгода отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку спецоперации на Украине.

В ЕС обвинили Карякина и Нагорного в поддержке политики, подрывающей территориальную целостность и независимость Украины.

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым.