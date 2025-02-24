 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного

Карякин с сентября является сенатором от Крыма и ранее неоднократно высказывался в поддержку военной операции, Нагорный был одним из руководителей «Юнармии», а теперь работает в «Движении первых»
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин попали в 16-й санкционный список Евросоюза.

Нагорный уже находится под санкциями США, Великобритании и Канады. Он является заместителем председателя правления «Движения первых» и вице-президентом Федерации гимнастики России, а до ноября 2024-го был начальником главного штаба российского патриотического движения «Юнармия».

Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. В сентябре он стал сенатором от Крыма. В марте 2022 года Карякина на полгода отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку спецоперации на Украине.

В ЕС обвинили Карякина и Нагорного в поддержке политики, подрывающей территориальную целостность и независимость Украины.

Песков назвал предсказуемым введение Евросоюзом очередного пакета санкций
Политика
Дмитрий Песков

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Никита Нагорный Сергей Карякин санкции
Материалы по теме
Шахматист Карякин отреагировал на свое выдвижение в Совет Федерации
Спорт
Нагорный покинул пост начальника главного штаба «Юнармии» после санкций
Спорт
Олимпийский чемпион Нагорный стал вице-президентом федерации гимнастики
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
ЕС решил поддержать новые власти Сирии снятием санкцийПолитика, 15:24
Под санкции ЕС попал центр «Россия» и его директор ВиртуозоваПолитика, 15:22
АвтоВАЗ забраковал 21 тыс. электроусилителей руляАвто, 15:21
На Украине сообщили о завершающей стадии переговоров с США по ресурсамПолитика, 15:17
Памятниками архитектуры признали еще три особняка в центре МосквыНедвижимость, 15:15
Рада провалила голосование по заявлению о полномочиях ЗеленскогоПолитика, 15:06
Стало известно, какие российские банки ЕС отключил от SWIFTПолитика, 15:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Акции разработчиков вакцин выросли в Корее и Гонконге из-за нового вирусаИнвестиции, 14:59
В США рассмотрят вопрос закрытия военной базы в АлександруполисеПолитика, 14:57
Крупные держатели Solana поставили на падение монеты. Как и почемуКрипто, 14:52
ЕС добавил Галустяна и Барановскую в санкционный списокОбщество, 14:50
Лавров встретился с ЭрдоганомПолитика, 14:42
Зеленский допустил создание «НАТО на Украине», если Киев не пустят в блокПолитика, 14:25
Прокуратура Марселя возбудила дело после взрыва у консульства РоссииПолитика, 14:24