ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин попали в 16-й санкционный список Евросоюза.
Нагорный уже находится под санкциями США, Великобритании и Канады. Он является заместителем председателя правления «Движения первых» и вице-президентом Федерации гимнастики России, а до ноября 2024-го был начальником главного штаба российского патриотического движения «Юнармия».
Уроженец Симферополя Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. В сентябре он стал сенатором от Крыма. В марте 2022 года Карякина на полгода отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку спецоперации на Украине.
В ЕС обвинили Карякина и Нагорного в поддержке политики, подрывающей территориальную целостность и независимость Украины.
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список включены 48 человек и 35 организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной пакет санкций прогнозируемым.
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