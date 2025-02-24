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Политика ,  
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ЕС ввел санкции против российских портов и аэропортов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз запрещает любые операции с некоторыми российскими портами, шлюзами и аэропортами, которые, как считают в Брюсселе, «используются для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию», а также для обхода потолка цен на нефть, говорится в релизе на сайте Евросовета.

«Это включает в себя доступ к их объектам и предоставление любых услуг судам или воздушным судам», — пояснили в ЕС.

Под ограничения попали:

  • аэропорт «Внуково»;
  • аэропорт «Жуковский»;
  • четыре региональных аэропорта;
  • порт Астрахань;
  • порт Махачкала;
  • порт Усть-Луга;
  • порт Приморск
  • порт Новороссийск.

Также Евросоюз решил вводит ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России или поставляющих российским авиакомпаниям или подконтрольным им организациям самолеты и другую авиационную продукцию. Такие компании будут вноситься в специальный список, и им запретят полеты в ЕС. Подчеркивается, что для авиакомпаний третьих стран, которые просто летают над Россией, последствий не будет.

Также Евросоюз ужесточил запрет на автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, по своей территории для зарегистрированных в ЕС операторов, которые на четверть или более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу. Брюссель запрещает производить любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут привести к увеличению доли российского лица свыше 25%.

Как заявили в ЕС, эта мера призвана закрыть «потенциальные лазейки для обхода существующих санкций» путем приобретения европейских операторов российскими лицами.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Материал дополняется.

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