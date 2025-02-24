ЕС ввел санкции против российских портов и аэропортов
В рамках 16-го пакета санкций Евросоюз запрещает любые операции с некоторыми российскими портами, шлюзами и аэропортами, которые, как считают в Брюсселе, «используются для передачи беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию», а также для обхода потолка цен на нефть, говорится в релизе на сайте Евросовета.
«Это включает в себя доступ к их объектам и предоставление любых услуг судам или воздушным судам», — пояснили в ЕС.
Под ограничения попали:
- аэропорт «Внуково»;
- аэропорт «Жуковский»;
- четыре региональных аэропорта;
- порт Астрахань;
- порт Махачкала;
- порт Усть-Луга;
- порт Приморск
- порт Новороссийск.
Также Евросоюз решил вводит ограничения против авиаперевозчиков из третьих стран, выполняющих внутренние рейсы по России или поставляющих российским авиакомпаниям или подконтрольным им организациям самолеты и другую авиационную продукцию. Такие компании будут вноситься в специальный список, и им запретят полеты в ЕС. Подчеркивается, что для авиакомпаний третьих стран, которые просто летают над Россией, последствий не будет.
Также Евросоюз ужесточил запрет на автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, по своей территории для зарегистрированных в ЕС операторов, которые на четверть или более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу. Брюссель запрещает производить любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут привести к увеличению доли российского лица свыше 25%.
Как заявили в ЕС, эта мера призвана закрыть «потенциальные лазейки для обхода существующих санкций» путем приобретения европейских операторов российскими лицами.
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