Лавров рассказал, когда Киев и Москва были «в одном часе» от соглашения
Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, возможно, были «в одном часе» от подписания соглашения, но Киев отказался от этого из-за запрета тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.
Так глава МИД ответил на слова посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что проект стамбульских договоренностей может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.
«Я этого [заявления Уиткоффа] не слышал, но могу подтвердить только одно: с таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, напоминая, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, от подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но Борис Джонсон запретил это делать», — сказал Лавров.
О том, что украинская делегация отказалась от российских условий по совету Джонсона, говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле. Речь тогда, в частности, шла о прекращении боевых действий в обмен на нейтралитет Украины и отказ от членства в НАТО.
Бывший британский премьер называл утверждения о его причастности к срыву переговоров «полной чушью». «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — писал он в своих мемуарах Unleashed.
В феврале украинский президент Владимир Зеленский в интервью Guardian опроверг утверждения о том, что Джонсон отговорил его от мирного договора с Россией. По его словам, «было несколько попыток с ультиматумами», которые он отверг. Речь шла в том числе о его отставке, объяснял до этого Зеленский.
Владимир Путин утверждал, что Украина парафировала соглашение со стамбульскими договоренностями, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Он называл «печальным» тот факт, что Киев «подчинился требованию либо уговорам мистера Джонсона». «Ну и где сейчас мистер Джонсон? — спрашивал Путин. — А война продолжается».
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