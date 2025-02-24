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Военная операция на Украине ,  
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Лавров рассказал, когда Киев и Москва были «в одном часе» от соглашения

Лавров: в Стамбуле Россия была «в одном часе» от соглашения с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Посланник Трампа по Ближнему Востоку Уиткофф заявил, что проект стамбульских договоренностей может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине. Лавров напомнил, что об этом не раз говорил Путин
Сергей&nbsp;Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, возможно, были «в одном часе» от подписания соглашения, но Киев отказался от этого из-за запрета тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает корреспондент РБК.

Так глава МИД ответил на слова посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что проект стамбульских договоренностей может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.

«Я этого [заявления Уиткоффа] не слышал, но могу подтвердить только одно: с таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, напоминая, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, от подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но Борис Джонсон запретил это делать», — сказал Лавров.

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Владимир Зеленский

О том, что украинская делегация отказалась от российских условий по совету Джонсона, говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле. Речь тогда, в частности, шла о прекращении боевых действий в обмен на нейтралитет Украины и отказ от членства в НАТО.

Бывший британский премьер называл утверждения о его причастности к срыву переговоров «полной чушью». «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — писал он в своих мемуарах Unleashed.

В феврале украинский президент Владимир Зеленский в интервью Guardian опроверг утверждения о том, что Джонсон отговорил его от мирного договора с Россией. По его словам, «было несколько попыток с ультиматумами», которые он отверг. Речь шла в том числе о его отставке, объяснял до этого Зеленский.

Владимир Путин утверждал, что Украина парафировала соглашение со стамбульскими договоренностями, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Он называл «печальным» тот факт, что Киев «подчинился требованию либо уговорам мистера Джонсона». «Ну и где сейчас мистер Джонсон? — спрашивал Путин. — А война продолжается».

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Сергей Лавров Стамбул конфликт на Украине мирное соглашение
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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