В Кремле ответили на заявление США о шансе достижения мира на этой неделе
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о предпосылках завершения конфликта на Украине на этой неделе, передает корреспондент РБК.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «весьма уверен» в возможности завершить конфликт «на этой неделе».
«В данном случае, я думаю, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных предпосылках окончания военных действий и обсуждении этого на высшем уровне или на уровне представителей России и США.
Говоря о заявлениях Трампа в эфире Fox News Radio о том, что ответственность за конфликт несут в том числе его предшественник Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский, Песков напомнил о словах советника американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца, который сообщил о пересмотре США подхода к отношениям с Россией. В Кремле это приветствуют, отметил пресс-секретарь президента России.
Песков увидел в словах Трампа попытки США разобраться в первопричинах конфликта на Украине и выразил надежду, что Вашингтон «в полной мере» проанализирует их, что поможет «усилиям в контексте урегулирования».
«Это, собственно, то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать, ровно как и предыдущая администрация в Вашингтоне. Вместе с тем, не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути, невозможно качественно заниматься урегулированием», — подчеркнул он.
Трамп спустя два дня после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным поддержал его позицию, что причиной конфликта стало потенциальное вступление Украины в НАТО, возможность которого допустил Байден. Позже в эфире Fox News Radio республиканец дал понять, что считает Россию ответственной за начало военных действий, но страну «можно было бы легко отговорить». Президент США считает, что и Зеленский, и Байден «говорили неправильные вещи» и не смогли остановить конфликт.
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