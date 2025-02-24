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Военная операция на Украине ,  
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Рябков заявил об отсутствии у России понимания мирного плана Трампа

Замглавы МИДа Рябков: у России пока нет понимания мирного плана Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В феврале в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. После них у России не появилось «большого понимания» плана, но Москва «с достаточной уверенностью» фиксирует стремление США продвинуться в направлении скорого прекращения огня
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Craig Hudson / Reuters)

У России не появилось понимания мирного плана США после переговоров в Саудовской Аравии, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИДа Сергей Рябков.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня», — сказал Рябков.

Он напомнил, что Москва выступает против прекращения огня без долгосрочного урегулирования, поскольку «это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений».

Российская сторона не хочет такого развития событий, поэтому «нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее», подчеркнул замминистра.

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18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Украинская сторона на них приглашена не была, Киев заранее отказался признавать итоги встречи.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, делегации изложили друг другу «свои принципиальные подходы».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на прошлой неделе заявила, что президент Дональд Трамп «весьма уверен» в возможности положить конец конфликту «на этой неделе». Трамп и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, а советник по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно в выходные, «чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту», сообщила она. Украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил о желании завершить конфликт в 2025 году.

России важно, чтобы ничто не помешало реализовать «политическую волю» Путина и Трампа «выйти на процесс мирного урегулирования», заявили в Кремле на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. Отношения Украины и США обострились на фоне отказа Зеленского от предложенных Вашингтоном условий сделки об обмене украинских ресурсов на помощь.

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Елена Чернышова
Сергей Рябков мирный план Дональд Трамп конфликт на Украине
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