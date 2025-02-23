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Военная операция на Украине ,  
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Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп твердо уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает пресс-пул.

«Президент весьма уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе», — сказала она.

С ее слов, глава государства вместе с командой сосредоточены на переговорах с обеими сторонами для прекращения боевых действий, а советник по нацбезопасности Майк Уолтц будет работать круглосуточно на этих выходных, «чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту».

На вопрос репортера, как скоро можно ожидать встречу Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, пресс-секретарь ответила, что сейчас нечего объявить по этому вопросу.

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В Саудовской Аравии на этой неделе, 18 февраля, прошла первая после начала конфликта встреча российской и американской делегаций, на которой стороны договорились продолжить сближение и восстановление прежнего уровня дипломатических отношений.

«Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убивать миллионы людей», — сказал Трамп в конце февраля. Он также рассказал, что «очень хорошо» побеседовал с Путиным, но «не такие уж хорошо» с Украиной», у которой «нет никаких карт, но играет жестко».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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