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Военная операция на Украине ,  
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Президент Швейцарии не увидела угрозы нападения в ближайшие полгода

Президент Швейцарии не увидела угрозы нападения на страну в течение полугода
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария не ожидает нападения в ближайшие полгода, но эти риски возросли после начала конфликта на Украине, заявила Виола Амхерд. В Москве исключали возможность Берна выступить в качестве посредника из-за «антироссийской позиции»
Виола Амхерд
Виола Амхерд (Фото: president.gov.ua)

Швейцария не ожидает прямого нападения в ближайшие шесть месяцев, однако такие риски увеличились за последние два года, заявила президент Виола Амхерд в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария подвергнется прямому нападению в течение следующих шести месяцев. Но нам нужно адаптироваться к новому спектру угроз, в то время как число старых, привычных угроз, не стало меньше. То, что Швейцария подвергнется нападению, стало более вероятным за последние два года», — сказала она.

Амхерд отметила, что конфликт на Украине близок к Швейцарии, но она не граничит с зоной боевых действий. Вместе с тем, по ее словам, «дестабилизация, дезинформация и кибератаки» уже сейчас затронули Берн, а вся международная система стала более нестабильной.

На вопрос о том, могла ли она после избрания в Федеральный совет и назначения на пост министра обороны, гражданской защиты и спорта в 2018 году подумать, что ведомство станет одним из самых главных в стране, Амхерд ответила: «В то время я не ожидала, что мы снова станем свидетелями войны на европейской земле. Но в то время я также не ожидала, что нам придется частично мобилизовать армию на случай пандемии. Сейчас мы переживаем серьезные потрясения, которые, возможно, меньше всего ожидали несколько лет назад».

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После начала военной операции на Украине Швейцария неоднократно присоединялась к санкциям Евросоюза против России. Вместе с тем в Берне неоднократно говорили о попытках найти мирный способ решения конфликта.

Так, в январе 2023 года прошли переговоры глав МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова, Амхерд сообщала о просьбе президента Украины Владимира Зеленского провести в Берне саммит по урегулированию. Позднее Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии из-за «откровенно антироссийской позиции». Он в том числе отметил ее стремление в концепции внешней политики к укреплению безопасности «от России, а не с Россией».

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Швейцария Виола Амхерд
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