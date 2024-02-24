Президент Швейцарии не увидела угрозы нападения в ближайшие полгода

Швейцария не ожидает нападения в ближайшие полгода, но эти риски возросли после начала конфликта на Украине, заявила Виола Амхерд. В Москве исключали возможность Берна выступить в качестве посредника из-за «антироссийской позиции»

Виола Амхерд (Фото: president.gov.ua)

Швейцария не ожидает прямого нападения в ближайшие шесть месяцев, однако такие риски увеличились за последние два года, заявила президент Виола Амхерд в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария подвергнется прямому нападению в течение следующих шести месяцев. Но нам нужно адаптироваться к новому спектру угроз, в то время как число старых, привычных угроз, не стало меньше. То, что Швейцария подвергнется нападению, стало более вероятным за последние два года», — сказала она.

Амхерд отметила, что конфликт на Украине близок к Швейцарии, но она не граничит с зоной боевых действий. Вместе с тем, по ее словам, «дестабилизация, дезинформация и кибератаки» уже сейчас затронули Берн, а вся международная система стала более нестабильной.

На вопрос о том, могла ли она после избрания в Федеральный совет и назначения на пост министра обороны, гражданской защиты и спорта в 2018 году подумать, что ведомство станет одним из самых главных в стране, Амхерд ответила: «В то время я не ожидала, что мы снова станем свидетелями войны на европейской земле. Но в то время я также не ожидала, что нам придется частично мобилизовать армию на случай пандемии. Сейчас мы переживаем серьезные потрясения, которые, возможно, меньше всего ожидали несколько лет назад».

После начала военной операции на Украине Швейцария неоднократно присоединялась к санкциям Евросоюза против России. Вместе с тем в Берне неоднократно говорили о попытках найти мирный способ решения конфликта.

Так, в январе 2023 года прошли переговоры глав МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассиса и Сергея Лаврова, Амхерд сообщала о просьбе президента Украины Владимира Зеленского провести в Берне саммит по урегулированию. Позднее Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии из-за «откровенно антироссийской позиции». Он в том числе отметил ее стремление в концепции внешней политики к укреплению безопасности «от России, а не с Россией».