Банки призвали Лондон разработать нормы перед конфискацией активов России

Конфискация активов без выработки специального механизма вызовет «потрясения в мировой финансовой системе» и подорвет доверие к Великобритании, предупреждают банки. Власти России предупреждали об ответных мерах

Вид на здание Центробанка РФ (Фото: Любовь Мишина / РБК)

Ряд банков предупредил правительство Великобритании о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине, сообщает Bloomberg.

К конфискации призывают госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского МИДа Дэвид Кэмерон, но лидеры в Евросоюзе относятся к вопросу более осторожно. Их точку зрения разделяют некоторые представители финансовой отрасли Великобритании — банкиры и юристы предупреждают, что конфискация может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и грозит судебными исками.

По словам источников, банки считают необходимым подготовиться к ответу со стороны России, в том числе выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва.

Чиновники в Британии изучают планы конфискации активов российского Центробанка и бизнесменов; в качестве альтернативы они рассматривают использование активов в качестве залога по облигациям, которые могут быть выпущены для финансирования восстановления Украины. Еще один сценарий, который Bloomberg называет более предпочтительным для британских банков и стран Евросоюза, предусматривает передачу Украине прибыли от замороженных активов, при этом сами активы останутся нетронутыми. В ЕС разработали подобный план в середине февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что шаги к его реализации начнутся в ближайшее время.

После начала Россией военной операции на Украине страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС (по данным Financial Times, речь идет о €191 млрд). Заморожены оказались и имущество и счета попавших под санкции российских предпринимателей и чиновников. В 2023 году бельгийский депозитарий Euroclear заработал на активах €4,4 млрд.

Точная сумма замороженных активов в Британии неизвестна, отмечает Bloomberg. В прошлом году депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант говорил, что речь идет о £26 млрд (около $33 млрд), но часть из них может храниться в Euroclear.

МИД России заявлял, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство», и грозил жестким ответом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.