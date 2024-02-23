Польские чиновники не пришли на встречу с премьером Украины

Украинские чиновники рассчитывали провести встречу на границе со своими польскими коллегами по вопросу блокады, организованной фермерами сопредельной страны. На переговоры поляки не пришли

Украинская делегация (Фото: Denys_Smyhal / Telegram)

Украинская делегация в составе премьер-министра Дениса Шмыгали, нескольких министров и вице-премьеров прибыла к польской границе для переговоров по устранению «блокады границы» со стороны фермеров и дальнобойщиков, однако со стороны Польши на встречу никто не явился. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Шмыгаль.

По его словам, последние пять месяцев Украина не продает свое зерно на польский рынок — оно едет через территорию республики исключительно транзитом.

«Блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике наших стран. От нее проигрывает не только Украина, от нее проигрывают польские предприниматели, которые экспортируют на наш рынок товаров на 12 млрд долларов ежегодно. Эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы», — подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль также представил план по деблокаде границы, который разработало украинское правительство. Он включает в себя следующие пункты:

Украина соглашается на ограничения (экспорт без квот и пошлин) на мясо птицы, яйца, сахар, которые предложила Еврокомиссия; Украина поддержит продолжение механизма верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса — «то есть без разрешения Польши эти четыре группы товаров не попадут на польский рынок»; Украина направляет обращение в Еврокомиссию с предложением провести неотложный скрининг — анализ кластеров 4 и 5, в которые входит аграрная политика и транспорт. «Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества нашей аграрной продукции», — отметил Шмыгаль; Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС, а также рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт третьих стран; Предлагаем создать «трехсторонний штаб»: Украина, Польша, Европейская комиссия» под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии. Он необходим, чтобы «оперативно решать все недоразумения»; Приветствуем инициативу премьер-министра Дональда Туска внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги. Со своей стороны, украинское правительство также приняло соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с нашими западными соседями критической инфраструктурой.

«Одновременно мы рассчитываем, что совместный трехсторонний штаб найдет решение по беспрепятственному пропуску других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон стоят более 9 тысяч грузовиков.

Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска», — заключил украинский премьер.

Материал дополняется.