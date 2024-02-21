Польша и Украина проведут переговоры по блокировке границы фермерами

Польша и Украина проведут срочные переговоры по поводу блокирования границы польскими фермерами. Накануне протестующие сорвали проезд около 9,5 тыс. грузовиков на границе и заблокировали железную дорогу

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министры сельского хозяйства Польши и Украины Чеслав Секерский и Николай Сольский должны были провести экстренные переговоры в среду, поскольку польские фермеры заблокировали пограничные переходы на границе двух стран из-за возобновившегося спора об импорте зерна, сообщила 21 февраля газета Financial Times.

По информации издания, протестующие на шести дорожных переходах заблокировали или сорвали проезд около 7 тыс. грузовиков, которые ожидали въезда в Польшу из Украины, и около 2,5 тыс., стремящихся проехать в другом направлении. Демонстрации также нарушили поступление украинского импорта в Польшу по железной дороге, заблокировав ее строительным мусором.

По подсчетам сайта регистрации очередей на границе Украины, на которые ссылается FT, грузовики вынуждены ждать пересечения границы от 13 дней до двух месяцев. Это может привести к обострению, как в конце 2023 года, когда протестующие польские перевозчики блокировали пункты пропуска более чем на два месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне провел селекторное совещание, в том числе и по блокаде польской границы, о чем глава страны сообщил в своем телеграм-канале. В совещании также принял участие Сольский. «Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии», — заявил Зеленский.

Протесты начались снова в феврале, когда часть польских фермеров высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве. Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков обвинил протестующих в политической провокации. Украинский посол в Польше, по данным FT, призвал польскую полицию наказать фермеров, причастных к актам против экспорта продовольствия.

Но, как сообщает издание, новое коалиционное правительство Польши вместо выполнения требований призвало Украину предложить на переговорах новые гарантии того, что ее экспорт продовольствия не подорвет польское сельское хозяйство. Премьер-министр Польши Дональд Туск (занял пост в середине декабря 2023 года) выступает за поддержку Украины, но без ущерба для фермеров и других польских интересов, поскольку в его коалицию входят такие политики, как замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак, который основал консервативное фермерское движение Agrounia. Протесты, в которых оно участвовало, по данным издания, повлияли на решение польского правительства в апреле 2023 года ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна.

FT пишет, что польские фермеры добиваются прекращения беспошлинного импорта продуктов питания из Украины, а также снятия ограничений ЕС на использование пестицидов и удобрений (на фоне борьбы с изменением климата). Брюссель согласился ввести ограничения на украинский импорт птицы, мяса и сахара с июня в ответ на протесты фермеров, которые также прошли в других странах ЕС. Но украинская сторона утверждает, что последние требования Польши неоправданны, поскольку Киев придерживается ранее достигнутого соглашения, в рамках которого экспорт зерна проходит транзитом через Польшу, а не идет на ее внутренний рынок.