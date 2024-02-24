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Война санкций ,  
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Медведев призвал «мстить везде, где только можно» за санкции

Медведев призвал «мстить везде, где только можно» за санкции к 24 февраля
Сюжет
Война санкций
В ответ на западные санкции к 24 февраля следует «возбуждать общественное недовольство» на Западе и заниматься такой активностью, «о которой не принято говорить публично», предложил Медведев. Новые ограничения ввели США и Евросоюз
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Международные санкции против России рассчитаны не только против властей и бизнеса, но и против всех россиян, по этой причине Москве следует мстить странам Запада «везде, где только можно», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Они наши враги. Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто», — написал он в телеграм-канале.

Медведев также призвал заниматься на территории западных стран «иной активностью, о которой не принято говорить публично». Он резюмировал фразой «на войне как на войне» и выразил уверенность в победе России.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Так Медведев отреагировал на международные санкции, которые разные страны решили ввести к 24 февраля — второй годовщине начала Россией военной операции на Украине.

США ввели ограничения против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», завода-производителя автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге, ФГУП «НАМИ» — разработчика автомобилей, девелоперской группы ПИК, горнодобывающей компании «Мечел». Как пояснил президент Джо Байден, всего вступают в силу 500 санкций, связанных как с боями на Украине, так и смертью в колонии оппозиционного политика Алексея Навального.

Евросоюз одобрил 13-й пакет санкций против 106 физических и 88 юридических лиц. Были расширены списки запрещенных к экспорту в Россию товаров, среди прочего список пополнили возможные детали для разработки и сборки дронов. Экспортные ограничения наложены на 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России, некоторые из них расположены в Индии, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и Шри-Ланке.

Австралия ввела санкции против нескольких российских губернаторов, сенаторов, артистов и организаций, в числе которых «Юнармия», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и «Машиностроительная компания «Витязь».
 

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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