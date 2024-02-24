NYT сообщила о неудачах кампании США по изоляции России

США после начала военных действий на Украине не смогли изолировать Россию, как рассчитывали, пишет The New York Times.

Запасы нефти и газа обеспечили стране «финансовую и политическую устойчивость», отмечает газета. Вашингтон рассчитывал на то, что из-за санкций компании и страны разорвут связи с Москвой, однако спустя два год Россия оказалась «далеко не в такой изоляции, как надеялись американские власти».

В некоторых частях Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы как никогда сильно и даже растет, указывает NYT.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин говорил, что Россия преодолела все проблемы, возникшие после введения западных санкций, а ситуация в экономике стабильная и устойчивая.

В Кремле, комментируя слова помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта о том, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году и что санкции Запада сохранятся надолго, подчеркивали, что нет сомнений в том, что они останутся. Действия США там называли «не чем иным, как незаконными попытками оказывать давление на экономику России».

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