Лавров заявил о крахе политики по изоляции России

Политика западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по многополярности.

«Полный провал линии западников на изоляцию России», — подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.

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