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Лавров заявил о крахе политики по изоляции России
Сергей Лавров: политика стран Запада по изоляции России потерпела крах
Политика западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по многополярности.
«Полный провал линии западников на изоляцию России», — подчеркнул Лавров.
По словам дипломата, усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.
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