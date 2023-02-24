Кадыров стал первым Героем Чечни

Председатель парламента Магомед Даудов, говоря о заслугах главы республики перед Чечней и Россией, заявил, что без преувеличений они «достойны специального исследования». Звание «Герой Чечни» было учреждено в ноябре

Рамзан Кадыров (Фото: MDaudov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Республики, сообщил председатель парламента Магомед Даудов, его слова приводит ЧГТРК «Грозный».

«От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — Героя Чеченской Республики за № 1!» — сказал Даудов.

Он отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».

Звание «Герой Чеченской Республики» было учреждено в ноябре прошлого года. Кадыров стал первым, кому оно было присвоено. Медаль вручили на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества.

Награда представляет собой восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 г золота 750-й пробы. Верхняя часть содержит надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне высечено «Герой Чеченской Республики».

В 2018 году в республике был учрежден орден «Герой Отечества». Его первым обладателем также стал сам Кадыров. Осенью прошлого года глава региона был награжден звездой Героя ДНР, а позднее ему присвоили звание Героя ЛНР. Кроме того, Кадыров носит звание Героя России, им он стал еще в 2004 году.