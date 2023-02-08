В Чечне представили дизайн медали героя республики
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов представил дизайн медали «Герой Чеченской республики». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, изготовленную из 70 гр золота 750 пробы.
«На основной части сверху находится надпись «Къонах», что в переводе означает «Герой». Нижняя часть украшена знаменитым лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат-Сила». На обратной стороне красуется полное наименование награды — «Герой Чеченской Республики», — рассказал Кадыров.
Обладатель звания героя Чечни будет пользоваться предоставленными социальными льготами и денежной выплатой.
«Такая высокая награда призвана по достоинству оценить подвиги наших соотечественников, принимающих участие в СВО», — добавил Кадыров.
В 2018 году в Чечне был учрежден орден «Даймехкан Турпалхо» («Герой Отечества»). Его первым обладателем стал сам Рамзан Кадыров.
Глава Чечни — обладатель многочисленных наград и званий, среди которых есть золотая медаль имени Н.Н.Блохина («за выдающиеся заслуги в развитии медицины»), орден «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике», медаль «За защиту Крыма», почетный знак ЦИК «За заслуги в организации выборов» и другие.