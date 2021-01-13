Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

Чтобы стоимость бургеров в России и США оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, выпустившие обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, доллар должен стоить не свыше 74 руб., а менее 24 руб.

«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем $5,66, в то время как в России — 135 руб. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже. Таким образом, по оценке The Economist, курс рубля занижен на 68%, ибо один бигмак в России стоит $1,81, а не $5,66 (журнал оценивает доллар в 74,63 руб., официальный курс ЦБ на 13 января установлен в 74,26 руб.).

По этому показателю российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.

Согласно другой методике расчета «индекса бигмака», при которой делается поправка на уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля также оказывается занижен. Эта методика предполагает, что в бедных странах с низким подушевым ВВП (приблизительный ориентир стоимости труда в стране) бургеры должны стоить в среднем дешевле, чем в богатых. С учетом такой поправки курс рубля к доллару занижен на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.

По сравнению с июлем 2020 года, когда была выпущена предыдущая версия «индекса бигмака», «дешевизна» курса рубля к доллару несколько увеличилась. Тогда было 66,5% по «обычной» методике и 43,6% с учетом поправки на подушевой ВВП.