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Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

Чтобы стоимость бургеров в России и США оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже
Доллар/Рубль USD/RUB ₽73,763 +0,3% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,930 +0,16% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Курс российского рубля к доллару США сильно занижен, считают эксперты журнала The Economist, выпустившие обновленную версию «индекса бигмака». Согласно ей, доллар должен стоить не свыше 74 руб., а менее 24 руб.

«Индекс бигмака» основан на гипотезе, согласно которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. По данным The Economist, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоил в среднем $5,66, в то время как в России — 135 руб. Чтобы стоимость бургеров оказалась равной, доллар должен стоить 23,85 руб., тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже. Таким образом, по оценке The Economist, курс рубля занижен на 68%, ибо один бигмак в России стоит $1,81, а не $5,66 (журнал оценивает доллар в 74,63 руб., официальный курс ЦБ на 13 января установлен в 74,26 руб.).

По этому показателю российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Сильнее — на 68,7% — занижен только курс ливанского фунта.

Согласно другой методике расчета «индекса бигмака», при которой делается поправка на уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля также оказывается занижен. Эта методика предполагает, что в бедных странах с низким подушевым ВВП (приблизительный ориентир стоимости труда в стране) бургеры должны стоить в среднем дешевле, чем в богатых. С учетом такой поправки курс рубля к доллару занижен на 47,3%, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.

По сравнению с июлем 2020 года, когда была выпущена предыдущая версия «индекса бигмака», «дешевизна» курса рубля к доллару несколько увеличилась. Тогда было 66,5% по «обычной» методике и 43,6% с учетом поправки на подушевой ВВП.

Стоимость валют большинства других стран мира, включенных в «индекс бигмака», его составители также считают заниженной. По «обычной» методике дороже, чем должны бы в пересчете на бургеры, стоят только норвежская и шведская кроны (курсы завышены на 7,5% и 12,6% соответственно) и швейцарский франк (курс завышен на 28,8%). С внесением поправки на подушевой ВВП ситуация меняется и завышенными оказываются курсы многих других валют.

Курсы валют по отношению к доллару по «индексу бигмака»:

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  • турецкая лира: по обычной методике занижен на 64,5%, с учетом ВВП — на 39,7%;
  • украинская гривна: курс занижен на 61,1% и 29% соответственно;
  • азербайджанский манат: курс занижен на 58,9 и 26,2% соответственно;
  • индийская рупия: курс занижен на 54,3% и 14,7% соответственно;
  • молдавский лей: курс занижен на 48,7% и 7,4%;
  • китайский юань: курс занижен на 38,9% и завышен на 2,5% соответственно;
  • евро: курс занижен на 8,8% и завышен на 12,6% соответственно

В ходе торгов 13 января курс доллара на Московской бирже колеблется в диапазоне 73,3–73,7 руб.

Автор
Евгений Калюков
курсы валют индекс бигмака
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