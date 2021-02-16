ЦБ предупредил о последствиях для России от перегрева на рынке акций США

ЦБ указал на существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, в случае их коррекции последствия могут быть ощутимы и для российских инвесторов. К началу 2021 года россияне вложили в акции зарубежных компаний ₽570 млрд

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В настоящий момент наблюдаются «существенные риски» перегрева иностранных фондовых рынков, потенциальная коррекция на которых может оказать влияние на благосостояние и поведение инвесторов, в том числе и на российском фондовом рынке, предупредил Центральный банк в «Обзоре рисков финансовых рынков».

ЦБ указал на то, что в 2020 году в России произошел приток средств населения в акции иностранных компаний. На 1 января 2021 года россияне вложили в акции нерезидентов 712 млрд руб., из них 570 млрд руб. — в акции иностранных компаний и 142 млрд руб. — в акции российских компаний, зарегистрированных за рубежом. За 2020 год приток средств инвесторов в иностранные акции составил 415 млрд руб. В общем объеме вложений россиян в ценные бумаги доля иностранных акций невелика: 57% средств направлены в российские акции, 28% — в российские облигации, 8% — в иностранные облигации и 7% — в иностранные акции.

Регулятор, в частности, обратил внимание на временное увеличение рыночной волатильности, произошедшее в январе «в связи с ростом опасений относительно формирования пузырей на американском фондовом рынке». «Усиление опасений глобальных инвесторов было спровоцировано возникновением ситуации «шорт-сквиз» на глобальных финансовых рынках в конце отчетного периода», — пишет ЦБ. «Шорт-сквиз» характеризуется массовыми продажами бумаг, предназначенных для игры на понижение, когда активы неожиданно растут в цене, это, в свою очередь, вызывает еще больший рост котировок. Так, стоимость акций GameStop за последнюю неделю января взлетела на 400%, цена на серебро росла на 14%.

Ситуация привела «к масштабному закрытию коротких позиций по активам с целью минимизации убытков и снижению мировых фондовых индексов», указывают в ЦБ. В результате за период с 25 по 29 января фондовый индекс S&P 500 снизился на 3,3%, индекс «страха» VIX подскочил на 51% (это индикатор волатильности, рассчитываемой Чикагской опционной биржей на основе котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты). В начале февраля ситуация на американском рынке нормализовалась.