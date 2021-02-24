СМИ назвали кандидата на пост российского посла в Белоруссии

Новым главой дипмиссии назначат посла России в Латвии Евгения Лукьянова, пишет «Коммерсантъ». На этом посту он сменит Дмитрия Мезенцева, который, как сообщал РБК, может стать госсекретарем Союзного государства

Евгений Лукьянов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Новым послом России в Белоруссии станет глава российской дипмиссии в Латвии Евгений Лукьянов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации издания, кандидатура согласована, приказ о назначении президент подпишет в ближайшее время.

Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работает послом. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности России и занимался международными вопросами.

Лукьянову 69 лет. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

На должности посла России в Белоруссии Лукьянов может сменить Дмитрия Мезенцева. Тот, в свою очередь, является основным кандидатом на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, сообщили источники РБК. Григорий Рапота, чьи полномочия на этой должности истекают, подтвердил планы покинуть пост.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр МИД, а также в посольства России в Белоруссии и Латвии.