СМИ назвали кандидата на пост российского посла в Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
В Дагестане почти 20 человек госпитализировали с отравлением Общество, 12:49 НКР подтвердило кредитный рейтинг САО «РЕСО-Гарантия» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 12:48 Песков исключил обсуждение отказа от службы по призыву Общество, 12:44 СМИ узнали о запрете применять нестандартные знаки без разрешения ГИБДД Общество, 12:40 В Москве пункты вакцинации заработали в ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» Город, 12:36 Ваш сайт скопировали мошенники: как найти и наказать нарушителя Pro, 12:33 Песков назвал откровенной встречу Путина и Лукашенко в Сочи Политика, 12:25 Кремль ответил на сообщения о переносе послания президента на весну Политика, 12:22 Задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк в Петербурге Общество, 12:16 «Йокерит» проведет все матчи Кубка Гагарина на выезде из-за коронавируса Спорт, 12:12 СМИ назвали кандидата на пост российского посла в Белоруссии Политика, 12:01 Искусственный интеллект на страже здоровья: подкаст «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 11:53 Гибридный Mitsubishi Outlander стал мощнее Авто, 11:44
Политика ,  
0 

СМИ назвали кандидата на пост российского посла в Белоруссии

Новым главой дипмиссии назначат посла России в Латвии Евгения Лукьянова, пишет «Коммерсантъ». На этом посту он сменит Дмитрия Мезенцева, который, как сообщал РБК, может стать госсекретарем Союзного государства
Евгений Лукьянов
Евгений Лукьянов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Новым послом России в Белоруссии станет глава российской дипмиссии в Латвии Евгений Лукьянов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации издания, кандидатура согласована, приказ о назначении президент подпишет в ближайшее время.

Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работает послом. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности России и занимался международными вопросами.

Лукьянову 69 лет. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

На должности посла России в Белоруссии Лукьянов может сменить Дмитрия Мезенцева. Тот, в свою очередь, является основным кандидатом на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, сообщили источники РБК. Григорий Рапота, чьи полномочия на этой должности истекают, подтвердил планы покинуть пост.

РБК обратился за комментарием в пресс-центр МИД, а также в посольства России в Белоруссии и Латвии.

С 1984 по 1990 год Лукьянов был на дипломатической работе в МИД СССР, говорится в его биографии на сайте посольства России в Латвии. В 1987–1990 годы он работал зампредставителя МИД СССР в Ленинграде, а затем по 1991 год заместителем директора «Эрмитажа» и до 1993-го проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности.

Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства
Политика
Григорий Рапота

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов «Вы все меня бесите»: за что инспектор ГИТ может увеличить штраф Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

В 1993–2006 годы Лукьянов занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. Затем он работал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, а в 2010 году перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности России.

Комментируя конфликт на Украине, Лукьянов обвинял США в финансировании подготовки Майдана. Причастной к событиям на Украине он также называл Польшу. По словам Лукьянова, на ее территории много лет работали «лагеря по подготовке боевиков», которые «и сейчас существуют». После летних протестов со схожими обвинениями в адрес Варшавы выступали и в Минске. Лукашенко заявлял, что именно оттуда руководят протестами, которые проходят в республике после выборов президента. Инициатива, по его словам, исходит от США, а «европейцы подыгрывают» — в частности, Польша преследует планы «отсечь» от Белоруссии Гродненскую область. «Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это не случайно», — утверждал Лукашенко. Власти Польши обвинения со стороны белорусских властей опровергали.

Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии времен Российской империи
Общество
Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко (справа)

Действующий посол в Белоруссии Мезенцев получил должность весной 2019 года. Посла сменили на фоне конфликта с Лукашенко, который резко ракритиковал заявления и действия Михаила Бабича. Последний одновременно возглавлял российскую дипмиссию в республике и был спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Автор
Виктория Полякова
Белоруссия Евгений Лукьянов Дмитрий Мезенцев
Материалы по теме
Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства
Политика
Госсекретарь Союзного государства подтвердил планы покинуть должность
Политика
Путин отправил Бабича в отставку с должности посла в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter