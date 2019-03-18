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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,44%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Бабич отказался считать посла ходящим на приемы ванькой-встанькой
Дипломаты не только ходят на приемы, они воплощают внешнеполитический курс государства, сказал посол России в Белоруссии. Публичная полемика между ним и белорусским МИДом началась после интервью об отношениях двух стран
Михаил Бабич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Посол — высший официальный представитель государства, он отвечает за реализацию внешней политики его государства в конкретной стране, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич в пресс-центре агентства «Sputnik Беларусь».

«Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол — это такой, знаете, ванька-встанька: сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил, проводил», — сказал Бабич.

Так он прокомментировал слова главы управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Тот сказал, что Бабич, до августа 2018 года бывший полпредом президента в Приволжье, не понимает различия между независимым государством и федеральным округом и оперирует «подтасованным набором цифр». Российскому дипломату, по словам Глаза, следует вникнуть в специфику страны пребывания. «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал представитель МИД Белоруссии.

Бабич назвал слова Глаза высокой оценкой со стороны белорусского МИДа. «Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда это еще хороший бухгалтер или подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют, а, наоборот, экономические взаимоотношения со своим партнером будут прозрачные, понятные», — сказал он.

По словам дипломата, уровень отношений между Россией и Белоруссией не стоит возникшей «на ровном месте» «кухонной перебранки».

Бабич комментирует реплику сотрудника белорусского МИДа не впервые. В пятницу, 15 марта, он назвал ее выпадом, но выразил уверенность, что страны продолжат совместную работу.

Заявления белорусской стороны последовали за интервью Бабича, в котором дипломат рассказал о «вывихе» в оценках вклада России в экономику Белоруссии.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Михаил Бабич, Белоруссия
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