Бабич отказался считать посла ходящим на приемы ванькой-встанькой

Дипломаты не только ходят на приемы, они воплощают внешнеполитический курс государства, сказал посол России в Белоруссии. Публичная полемика между ним и белорусским МИДом началась после интервью об отношениях двух стран

Михаил Бабич (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Посол — высший официальный представитель государства, он отвечает за реализацию внешней политики его государства в конкретной стране, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич в пресс-центре агентства «Sputnik Беларусь».

«Один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол — это такой, знаете, ванька-встанька: сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил, проводил», — сказал Бабич.

Так он прокомментировал слова главы управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Тот сказал, что Бабич, до августа 2018 года бывший полпредом президента в Приволжье, не понимает различия между независимым государством и федеральным округом и оперирует «подтасованным набором цифр». Российскому дипломату, по словам Глаза, следует вникнуть в специфику страны пребывания. «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — сказал представитель МИД Белоруссии.

Бабич назвал слова Глаза высокой оценкой со стороны белорусского МИДа. «Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда это еще хороший бухгалтер или подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют, а, наоборот, экономические взаимоотношения со своим партнером будут прозрачные, понятные», — сказал он.

По словам дипломата, уровень отношений между Россией и Белоруссией не стоит возникшей «на ровном месте» «кухонной перебранки».