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Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии времен Российской империи

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко (справа)
Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Во время встречи с президентом Александром Лукашенко посол России Дмитрий Мезенцев подарил ему карту Белоруссии в составе Российской империи. Об этом сообщает белорусское агентство новостей Telegraf.by.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сказал во время вручения подарка Мезенцев.

На факсимильной карте изображены Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии Российской империи.

В ответ Лукашенко объявил, что во время визита премьера России Михаила Мишустина были достигнуты «очень хорошие договоренности». И пообещал поставить «жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше».

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил о попытке Запада «отсечь Гродно» от Белоруссии
Политика
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Ранее Лукашенко предупредил, что Белоруссия в опасности из-за планов Запада захватить Гродненскую область. Такая инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». Также он сообщил, что ради этого «создан специальный центр под Варшавой».

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«Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь, гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — пожаловался Лукашенко.

Он продолжил, что другие страны уже начали давить на Белоруссию силой оружия, из-за чего пришлось перебросить большое количество войск на запад страны, под Гродно.

Теги: Белоруссия, карта, Российская империя, Дмитрий Мезенцев
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