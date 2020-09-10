Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии времен Российской империи

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Во время встречи с президентом Александром Лукашенко посол России Дмитрий Мезенцев подарил ему карту Белоруссии в составе Российской империи. Об этом сообщает белорусское агентство новостей Telegraf.by.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сказал во время вручения подарка Мезенцев.

На факсимильной карте изображены Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии Российской империи.

В ответ Лукашенко объявил, что во время визита премьера России Михаила Мишустина были достигнуты «очень хорошие договоренности». И пообещал поставить «жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше».

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — заявил Лукашенко.