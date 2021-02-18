Госсекретарь Союзного государства подтвердил планы покинуть должность

Григорий Рапота заявил, что готовится покинуть должность, так как истекает срок его полномочий. По словам госсекретаря, вопрос о его преемнике прорабатывается, «кандидатуры будут озвучены в нужный момент»

Григорий Рапота (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий. Как передает агентство БелТа, он объявил об этом по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«У меня обозначен был срок [полномочий], вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь», — заявил Рапота, отметив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

По словам госсекретаря, где бы он ни работал, его «сердце остается в сфере российско-белорусских отношений». Он добавил, что намерен продолжить реализацию некоторых планов. «У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов», — сказал Рапота.

О том, что Москва и Минск обсуждают смену госсекретаря Союзного государства, ранее сообщили источники РБК. Собеседник РБК, близкий к правительству России, уточнил, что 77-летний Рапота уйдет в отставку в ближайшее время. По словам источников с обеих сторон переговоров, на его место рассматривают кандидатуру нынешнего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. «Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент», — заявил Рапота ТАСС.