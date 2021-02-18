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Политика ,  
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Госсекретарь Союзного государства подтвердил планы покинуть должность

Григорий Рапота заявил, что готовится покинуть должность, так как истекает срок его полномочий. По словам госсекретаря, вопрос о его преемнике прорабатывается, «кандидатуры будут озвучены в нужный момент»
Григорий Рапота
Григорий Рапота (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий. Как передает агентство БелТа, он объявил об этом по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«У меня обозначен был срок [полномочий], вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь», — заявил Рапота, отметив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

По словам госсекретаря, где бы он ни работал, его «сердце остается в сфере российско-белорусских отношений». Он добавил, что намерен продолжить реализацию некоторых планов. «У меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, это нужно для благополучия двух народов», — сказал Рапота.

Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства
Политика
Григорий Рапота

О том, что Москва и Минск обсуждают смену госсекретаря Союзного государства, ранее сообщили источники РБК. Собеседник РБК, близкий к правительству России, уточнил, что 77-летний Рапота уйдет в отставку в ближайшее время. По словам источников с обеих сторон переговоров, на его место рассматривают кандидатуру нынешнего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. «Я знаю, что прорабатывается вопрос о преемнике. Там есть кандидатуры, они будут озвучены в нужный момент», — заявил Рапота ТАСС.

Рапота — второй государственный секретарь Союзного государства. В феврале 2016 года его полномочия были продлены на четырехлетний срок. Его предшественником был Павел Бородин, эту должность он занимал в 2000–2011 годах.

Госсекретарь руководит постоянным комитетом Союзного государства, который занимается реализацией Договора о союзе, разрабатывает предложения по стратегии развития союза, координирует работу его органов, занимается рассмотрением программ, проектов и мероприятий объединения, представляет заключения по ним в Совет министров и информирует его о ходе их выполнения. Он назначается и освобождается от должности Высшим государственным советом по представлению председателя Совета министров.

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Секретарь Союзного государства исключил поглощение Белоруссии Россией
Политика
Григорий Рапота

Договор о создании Союзного государства был заключен в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В то же время и Россия, и Белоруссия сохраняют суверенитет, территориальную целостность и свое государственное устройство.

В марте прошлого года переговоры между Москвой и Минском об усилении интеграции в рамках Союзного государства возобновились. Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в том числе единую налоговую, таможню и суд. Позже это предложение «поставили на паузу». В июле посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москва предлагала Минску передать 95% его государственных полномочий на наднациональный уровень. В Кремле неоднократно исключали возможность поглощения Россией Белоруссии.

Автор
Наталия Анисимова
Союзное государство Григорий Рапота Белоруссия отставка госсекретарь
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