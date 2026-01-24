 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры с участием делегаций США, России и Украины в Абу-Даби (ОАЭ), продолжавшиеся второй день, завершились, передает «РИА Новости».

Российская делегация вернулась в отель.

Об окончании переговоров также сообщает «Cуспiльне» со ссылкой на источник. По данным издания, переговоры шли более трех часов.

По данным Reuters, заседание стартовало во второй половине дня и было закрытым. Делегации общались в разных форматах и делились на группы. По данным ТАСС, делегации общались на английском и русском языках.

Как сообщал ТАСС, самым сложным пунктом повестки был территориальный вопрос. Reuters писал, что в первый день переговоров признаков сближения позиций по нему не наблюдалось. Дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов, отметил собеседник ТАСС.

Для Москвы ключевым требованием является вывод украинских войск с территории Донбасса, причем этот процесс должен учитывать установленные параметры безопасности, сообщает источник ТАСС.

В первый день трехсторонней встречи делегации обсуждали создание буферной зоны и механизмы контроля, причем Европа настаивает, чтобы Киев добился «энергетического перемирия».

Источник ТАСС сообщил, что встреча в Абу-Даби прошла небезрезультатно, но о ее итогах объявят позднее. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что переговоры в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными». По его данным, новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. Источник ТАСС сообщил, что переговоры могут продолжиться в ближайшие дни. 

Состав российской делегации включал представителей Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американская делегация состояла из спецпосланника президента Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, комиссара Федеральной службы по закупкам Джоша Грюнбаума и командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Также в ОАЭ должны были встретиться спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и Уиткофф для обсуждения экономических вопросов.

Главным нерешенным вопросом на трехсторонних переговорах станет территориальный, как ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев представят друг другу «свои варианты» решения.

Согласно информации Financial Times, американская и украинская делегации предлагают России так называемое энергетическое перемирие. В его рамках Украина получит гарантии прекращения атак на свою энергетическую инфраструктуру в обмен на отказ от ударов по российским нефтетанкерам и НПЗ.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Как пояснил Кремль, ее целью было получение информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами и совместное определение «параметров дальнейших действий».

Материал дополняется

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Коростелев не вышел в полуфинал спринта на Кубке мира, победил Клебо Спорт, 16:20
Журналист Axios узнал, как прошли переговоры в Абу-Даби Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Шведка Сван выиграла спринт на этапе КМ, Непряева выбыла в 1/4 финала Спорт, 16:08
ТАСС рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби Политика, 16:06
Axios узнал о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби Политика, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Белорусский биатлонист Смольский выиграл пасьют на Кубке Содружества Спорт, 15:47
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби Политика, 15:44
В администрации Трампа рассказали, как Европа убивает себя Политика, 15:43
ТАСС раскрыл детали о ходе переговоров в Абу-Даби Политика, 15:37
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились Политика, 15:34
СК возбудил дело по факту вспышки гриппа в психдиспансере в Кузбассе Общество, 15:31
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области Общество, 15:24