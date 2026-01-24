Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры с участием делегаций США, России и Украины в Абу-Даби (ОАЭ), продолжавшиеся второй день, завершились, передает «РИА Новости».

Российская делегация вернулась в отель.

Об окончании переговоров также сообщает «Cуспiльне» со ссылкой на источник. По данным издания, переговоры шли более трех часов.

По данным Reuters, заседание стартовало во второй половине дня и было закрытым. Делегации общались в разных форматах и делились на группы. По данным ТАСС, делегации общались на английском и русском языках.

Как сообщал ТАСС, самым сложным пунктом повестки был территориальный вопрос. Reuters писал, что в первый день переговоров признаков сближения позиций по нему не наблюдалось. Дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов, отметил собеседник ТАСС.

Для Москвы ключевым требованием является вывод украинских войск с территории Донбасса, причем этот процесс должен учитывать установленные параметры безопасности, сообщает источник ТАСС.

В первый день трехсторонней встречи делегации обсуждали создание буферной зоны и механизмы контроля, причем Европа настаивает, чтобы Киев добился «энергетического перемирия».

Источник ТАСС сообщил, что встреча в Абу-Даби прошла небезрезультатно, но о ее итогах объявят позднее. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что переговоры в Абу-Даби были «позитивными» и «конструктивными». По его данным, новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. Источник ТАСС сообщил, что переговоры могут продолжиться в ближайшие дни.

Состав российской делегации включал представителей Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американская делегация состояла из спецпосланника президента Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, комиссара Федеральной службы по закупкам Джоша Грюнбаума и командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Также в ОАЭ должны были встретиться спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и Уиткофф для обсуждения экономических вопросов.

Главным нерешенным вопросом на трехсторонних переговорах станет территориальный, как ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев представят друг другу «свои варианты» решения.

Согласно информации Financial Times, американская и украинская делегации предлагают России так называемое энергетическое перемирие. В его рамках Украина получит гарантии прекращения атак на свою энергетическую инфраструктуру в обмен на отказ от ударов по российским нефтетанкерам и НПЗ.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Как пояснил Кремль, ее целью было получение информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами и совместное определение «параметров дальнейших действий».

Материал дополняется