На Украине отстранили чиновников, проваливших закупки оружия для ВСУ
Чиновники, провалившие работу по закупке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут отстранены от работы. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
Министр рассказал, что намерен направить в правительство представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Кроме того, украинское Минобороны не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.
«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием МОУ (Минобороны Украины. — РБК)», — написал Умеров.
По его словам, закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и конфликта с Россией, «почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей».
«А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали», — заключил он.
Украинские власти не раз заявляли о нехватке в ВСУ оружия и боеприпасов. Президент Украины Владимир Зеленский называл эту проблему более важной, чем некомплект личного состава. The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ), что нехватка вооружений в украинской армии особо остро ощущается в артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.
Летом 2023 года The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на документы украинского правительства по данным на конец декабря 2022-го, что Киев заплатил западным подрядчикам более $800 млн по оружейным контрактам, которые были частично или полностью не выполнены: заказы либо не поступили, либо вооружения были настолько ветхими, что годились только для разборки на запчасти.
В конце декабря 2024 года украинский «Центр противодействия коррупции» (ЦПК; неправительственная организация, финансируемая в том числе американскими фондами) попросил СБУ провести расследование в отношении должностных лиц Минобороны и Минпрома, а также государственного оборонно-промышленного конгломерата «Укроборонпром» из-за десятков тысяч бракованных минометных боеприпасов, поступивших в войска, писала The Washington Post (WP). Как утверждала газета, значительное количество боеприпасов, прибывших тогда на линию фронта, оказалось неисправно. Военные одного из украинских подразделений рассказали изданию, что только один 120-мм снаряд из каждых десяти разорвался успешно. При этом общее количество неисправных 120-мм минометных снарядов приближается к 100 тыс., говорила Елена Трегуб, член группы Минобороны Украины, которая контролирует закупки в оборонном секторе.
Россия осуждает поставки оружия на Украину и считает, что это затягивает конфликт.
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