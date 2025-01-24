На Украине отстранили чиновников, проваливших закупки оружия для ВСУ

Закупки оружия на Украине «превратились в «Амазон», а увидеть их масштаб и состав может любой желающий, заявил Умеров. В ВСУ, по его словам, масштабов закупок не ощутили. Россия осуждает поставки оружия на Украину

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Чиновники, провалившие работу по закупке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут отстранены от работы. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Министр рассказал, что намерен направить в правительство представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Кроме того, украинское Минобороны не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием МОУ (Минобороны Украины. — РБК)», — написал Умеров.

По его словам, закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и конфликта с Россией, «почему-то превратились в «Амазон», где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей».

«А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали», — заключил он.

Украинские власти не раз заявляли о нехватке в ВСУ оружия и боеприпасов. Президент Украины Владимир Зеленский называл эту проблему более важной, чем некомплект личного состава. The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ), что нехватка вооружений в украинской армии особо остро ощущается в артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

Летом 2023 года The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на документы украинского правительства по данным на конец декабря 2022-го, что Киев заплатил западным подрядчикам более $800 млн по оружейным контрактам, которые были частично или полностью не выполнены: заказы либо не поступили, либо вооружения были настолько ветхими, что годились только для разборки на запчасти.

В конце декабря 2024 года украинский «Центр противодействия коррупции» (ЦПК; неправительственная организация, финансируемая в том числе американскими фондами) попросил СБУ провести расследование в отношении должностных лиц Минобороны и Минпрома, а также государственного оборонно-промышленного конгломерата «Укроборонпром» из-за десятков тысяч бракованных минометных боеприпасов, поступивших в войска, писала The Washington Post (WP). Как утверждала газета, значительное количество боеприпасов, прибывших тогда на линию фронта, оказалось неисправно. Военные одного из украинских подразделений рассказали изданию, что только один 120-мм снаряд из каждых десяти разорвался успешно. При этом общее количество неисправных 120-мм минометных снарядов приближается к 100 тыс., говорила Елена Трегуб, член группы Минобороны Украины, которая контролирует закупки в оборонном секторе.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и считает, что это затягивает конфликт.