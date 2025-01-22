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Военная операция на Украине ,  
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Kan опроверг заявления Украины о передаче Израилем российского оружия

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Военная операция на Украине
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Операция Израиля в Ливане
Замглавы МИД Израиля не заявляла о готовности передать Киеву оружие российского производства, изъятое у «Хезболлы», уверждает телеканал. Политик предлагала такой законопроект до своего назначения, но после отозвала подпись
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Замглавы израильского МИДа Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком не предлагала передать Киеву оружие российского производства, конфискованное в ходе боевых действий с ливанской группировкой «Хезболла», сообщает израильский телеканал Kan. Политик выдвинула подобное предложение еще до своего назначения на должность в ноябре 2024 года.

По данным телеканала, Хаскель в частном порядке выдвинула законопроект с подобным предложением, еще будучи членом кнессета от оппозиционной партии «Новая надежда» («Тиква Хадаша»). Однако после вхождения партии в правительство и назначения замглавой МИД политик отозвала свою подпись под документом.

Таким образом заявления украинского дипломата вовсе не означают пересмотра позиции Израиля относительно военной помощи Украине, речь идет лишь о давнем и так и непринятом законопроекте, утверждает телеканал со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Более того, пресс-релиз Корнийчука с обратными утверждениями застал Хаскель врасплох. Встреча между дипломатам состоялась 21 января, опровержение Kan вышло на следующий день.

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В ноябре The Wall Street Journal писала, что израильские военные обнаружили у «Хезболлы» «большие запасы российского оружия» во время продвижения на юге Ливана. По словам источников газеты, часть вооружений, в том числе противотанковые ракеты «Корнет», в последние годы попали туда из Сирии. Как пишет 9tv.co.il, первоначально ЦАХАЛ планировала уничтожить боевые средства в процессе сноса инфраструктуры боевиков, но в итоге власти Израиля решили доставить значительную часть найденных запасов в страну.

Хаскель до 2020 года состояла в правящей партии «Ликуд», но затем перешла в партию «Тиква Хадаша», возглавляемую нынешним главой МИД Гидеоном Сааром. Ожидается, что глава ведомства и еще два члена его партии в скором времени вернутся в ряды «Ликуд», но дипломат, как ожидается, не последует его примеру. В начале января издание Haaretz сообщало, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может назначить Хаскель послом в Великобритании.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Ливан Украина Россия Хезболла
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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