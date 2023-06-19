Киев заплатил $800 млн за сломанное или непоставленное оружие с Запада

Отправленное ВСУ вооружение нередко нуждалось в неоднократном ремонте даже до того, как попадало на территорию Украины

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Украина заплатила западным подрядчикам более $800 млн по оружейным контрактам, которые были частично или полностью не выполнены: заказы либо не поступили, либо вооружения были настолько ветхими, что годились только для разборки на запчасти. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на документы украинского правительства по данным на конец прошлого декабря.

Впоследствии часть отсутствовавших вооружений были доставлены, частично средства были возвращены, но к началу весны ВСУ все еще не получили оружия на сотни миллионов долларов, рассказали источники газеты.

«У нас были случаи, когда мы платили, но не получали», — рассказал в недавнем интервью украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений. Он добавил, что в этом году ВСУ начали анализировать закупки и исключать проблемных подрядчиков. У некоторых гаубиц были «проблемы с качеством, но мы должны иметь в виду, что это был подарок», отметил Гаврилов.

При этом Киев ощущает усталость от распространенного суждения о достатке западного вооружения у ВСУ, тогда как часть поставленной техники прибывает в непригодном состоянии и отправляется на запчасти, рассказал источник газеты из числа высокопоставленных украинских чиновников. Как пишет NYT, в любой момент времени порядка 30% вооружения Украины находится в ремонте. Это высокий показатель, считают опрошенные изданием эксперты.

В частности, США отправили с кувейтской базы 29 бронемашин Humvee: командиры подразделений говорили, что те «полностью пригодны для выполнения боевых задач», но проверка выяснила, что только три из них в пригодном состоянии. К августу технику отремонтировали и отправили на перевалочную базу в Польше, после чего выяснилось, что у 25 машин прогнили шины. Пентагону потребовался месяц для поиска замены, это «задержало отправку другого оборудования на Украину и потребовало значительного труда и времени», говорилось в отчете ведомства.

То же подразделение в Кувейте должно было отправить Украине шесть гаубиц M777, но инспекторы выяснили, что те требовали «обширного обслуживания», так как больше трех лет не проверялись. Одна из них была в настолько плохом состоянии, что «убила бы кого-нибудь» при попытке применения, заключили инспекторы в прошлом марте. После ремонта их отправили в Польшу, где пришлось ремонтировать еще раз.

Италия в числе прочего подарила Украине 33 самоходные гаубицы, которые были выведены из строя. Киев попросил их для ремонта и ввода в эксплуатацию. ВСУ заплатили $19,8 млн американскому подрядчику Ultra Defense Corporation за ремонт техники, однако, когда украинская армия ее получила, 13 гаубиц были непригодны для боя. У одной из двигателя шел дым, у другой — вытекала охлаждающая жидкость.

Власти Украины обвинили компанию в намеренном невыполнении условий контракта. Руководство фирмы заявило, что все гаубицы работали на момент поставки. Там обвинили Киев в ненадлежащем обслуживании гаубиц после получения, в том числе в связи с протечкой охлаждающей жидкости, которая «волшебным образом появилась после доставки на Украину».

Москва критикует поставки западного вооружения на Украину и настаивает, что это не помешает ей добиться своих целей. Кремль видит в передаче оружия признак прямой вовлеченности стран НАТО в конфликт.