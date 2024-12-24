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Военная операция на Украине ,  
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От СБУ потребовали расследовать поставки бракованных снарядов для ВСУ

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Военная операция на Украине
Военные ВСУ с ноября сообщают о поступивших в войска неисправных минометных снарядах, которые даже не разрываются. «Центр противодействия коррупции» потребовал от СБУ выявить всех причастных к «самой кровавой коррупционной схеме»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинский «Центр противодействия коррупции» (ЦПК; неправительственная организация, финансируемая в том числе американскими фондами) подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ), призывая провести расследование в отношении должностных лиц Минобороны и Минпрома, а также государственного оборонно-промышленного конгломерата «Укроборонпром» из-за десятков тысяч бракованных минометных боеприпасов, поступивших в войска, передает The Washington Post (WP).

Чиновники этих государственных органов «совершили ряд действий», которые не позволили использовать минометные снаряды по назначению, что нанесло ущерб «обороноспособности Украины», говорится в поданном центром ходатайстве.

«Из уже изложенных фактов следует, что должностные лица, отвечающие за контроль качества, знали о неисправности минометных снарядов, но намеренно допустили их отправку в украинские вооруженные силы», — заявила исполнительный директор центра Дарья Каленюк.

Как пишет WP со ссылкой на украинские СМИ, значительная часть 120-мм минометных снарядов и меньшее количество 82-мм, которые недавно прибыли на линию фронта, оказались неисправны. Так, солдаты одного из подразделений ранее заявили, что только один 120-мм снаряд из каждых десяти разорвался успешно. При этом общее количество неисправных 120-мм минометных снарядов приближается к 100 тыс., заявила ранее Елена Трегуб — член группы Минобороны Украины, которая контролирует закупки в оборонном секторе.

Газета отмечает, что обвинения прозвучали в непростое время для правительства президента Владимира Зеленского, когда украинские войска испытывают нехватку техники и личного состава, а республиканцы грозят приостановкой военной помощи. Глава правления ЦПК Виталий Шабунин назвал поставку в войска некачественных снарядов одной из «самых кровавых коррупционных схем 2024 года».

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Фото:Алина Смутко / Reuters

О том, что военные заводы на Украине, которые производят минометные снаряды, оказались без важнейших компонентов для продолжения работы, еще в ноябре сообщил Reuters глава украинского Министерства стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. По его словам, на Украине, в частности, закончились взрывчатка и порох.

В конце того же месяца украинские СМИ со ссылкой на военных ВСУ начали сообщать о поступивших в войска неисправных минометных снарядах. Одна из главных озвученных проблем: низкое качество производства, из-за которого падает точность, а некоторые снаряды и вовсе не разрываются. Минобороны Украины пообещало расследовать причины неисправности и объявило об изъятии одной из партий на 100 тыс. снарядов.

Москва осуждает поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что это не изменит ход спецоперации, а только затянет конфликт.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
миномет снаряды брак ВСУ расследование коррупция Военная операция на Украине
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