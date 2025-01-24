Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года
Прошедшей ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами, в общей сложности перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщило Минобороны:
- над Брянской областью — 37;
- над Рязанской — 20;
- над Курской и Саратовской — по 17;
- над Ростовской — семь;
- над Московской — шесть;
- над Москвой — один;
- над Белгородской — шесть;
- над Воронежской — три;
- над Тульской, Орловской и Липецкой — по два;
- над Крымом — один.
Утром о двух сбитых дронах заявил также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это 14-й регион, где сообщили об атаке. БПЛА были уничтожены в районе поселка Оредеж в Лужском районе на юге области.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. Из-за атаки около часа действовали ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
Утром были введены ограничения на работу аэропортов в Поволжье — Казани, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Пензе, Ульяновске и Уфе.
В Курске в результате атак дронов были повреждены четыре частных дома, сообщил мэр Игорь Куцак. Вечером 23 января в области было уничтожено еще 37 беспилотников.
Рязанский губернатор Павел Малков сообщил о возгорании частного дома в столице региона из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал.
В Воронежской области, по словам главы Александра Гусева, при падении обломков одного из дронов в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир.
До этого крупнейшей атакой дронов на Россию в этом году был налет в ночь на 11 января. Тогда было уничтожено 85 беспилотников, больше всего — над акваторией Черного моря (31), также БПЛА были нейтрализованы над Азовским морем, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областями, Крымом и Краснодарским краем.
В прошлом году ВСУ предпринимали несколько атак с использованием более чем ста дронов за ночь: например, в ночь на 20 октября над Россией сбили 110 беспилотников, в ночь на 3 октября — 113, в ночь на 29 сентября — 125, в ночь на 10 сентября — 144, в ночь на 1 сентября — 158 (это была также крупнейшая атака по числу регионов — 15).
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