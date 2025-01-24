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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года

Минобороны: над Россией за ночь сбит 121 дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Прошедшей ночью были атакованы 14 регионов, уничтожено 123 беспилотника. Крупнейшей атакой в прошлом году был налет в ночь на 1 сентября — было уничтожено 158 дронов над 15 субъектами
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прошедшей ночью беспилотники были нейтрализованы над 13 российскими регионами, в общей сложности перехвачен и уничтожен 121 дрон, сообщило Минобороны:

  • над Брянской областью — 37;
  • над Рязанской — 20;
  • над Курской и Саратовской — по 17;
  • над Ростовской — семь;
  • над Московской — шесть;
  • над Москвой — один;
  • над Белгородской — шесть;
  • над Воронежской — три;
  • над Тульской, Орловской и Липецкой — по два;
  • над Крымом — один.

Утром о двух сбитых дронах заявил также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это 14-й регион, где сообщили об атаке. БПЛА были уничтожены в районе поселка Оредеж в Лужском районе на юге области.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники были сбиты в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы. Из-за атаки около часа действовали ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Утром были введены ограничения на работу аэропортов в Поволжье — Казани, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Пензе, Ульяновске и Уфе.

В Курске в результате атак дронов были повреждены четыре частных дома, сообщил мэр Игорь Куцак. Вечером 23 января в области было уничтожено еще 37 беспилотников.

В регионах России меньше чем за час сбили 11 украинских беспилотников
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Рязанский губернатор Павел Малков сообщил о возгорании частного дома в столице региона из-за падения обломков БПЛА, никто не пострадал.

В Воронежской области, по словам главы Александра Гусева, при падении обломков одного из дронов в многоквартирном доме было повреждено остекление нескольких квартир.

До этого крупнейшей атакой дронов на Россию в этом году был налет в ночь на 11 января. Тогда было уничтожено 85 беспилотников, больше всего — над акваторией Черного моря (31), также БПЛА были нейтрализованы над Азовским морем, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областями, Крымом и Краснодарским краем.

В прошлом году ВСУ предпринимали несколько атак с использованием более чем ста дронов за ночь: например, в ночь на 20 октября над Россией сбили 110 беспилотников, в ночь на 3 октября — 113, в ночь на 29 сентября — 125, в ночь на 10 сентября — 144, в ночь на 1 сентября — 158 (это была также крупнейшая атака по числу регионов — 15).

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