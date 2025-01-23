Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и Крымом
Российские средства ПВО за три часа уничтожили 49 беспилотников над Крымом, Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
Атака дронов отражалась в период с 19 до 22 часов мск.
В ведомстве рассказали, что 37 украинских беспилотников были сбиты над Курской областью. Еще семь уничтожили над Брянской, один — над Белгородской, четыре — над Крымом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Власти Курской области около 20:40 мск сообщали о работе ПВО. До этого там объявлялась опасность атаки дронов.
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