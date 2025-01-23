 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и Крымом

Минобороны: над четырьмя регионами за три часа сбили 49 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 49 беспилотников над Крымом, Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

Атака дронов отражалась в период с 19 до 22 часов мск.

В ведомстве рассказали, что 37 украинских беспилотников были сбиты над Курской областью. Еще семь уничтожили над Брянской, один — над Белгородской, четыре — над Крымом.

Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Власти Курской области около 20:40 мск сообщали о работе ПВО. До этого там объявлялась опасность атаки дронов.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Крым Минобороны Курская область Брянская область Белгородская область беспилотники
Материалы по теме
Медведев посетил атакованный ракетами и дронами брянский химзавод
Политика
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Белгородской областью
Политика
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
Губернатор рассказал, где в Вологде установят памятник Ивану ГрозномуПолитика, 23:33
Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на РоссиюПолитика, 23:05
Волгоградские власти рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусомОбщество, 23:00
В Липецке объявили угрозу атаки дроновПолитика, 22:51
Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и КрымомПолитика, 22:44
В Аргентине изучат возможность выхода из договора по климатуПолитика, 22:34
Азербайджан попросил МОК выдать новые медали Олимпиады вместо облезшихСпорт, 22:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Убивший трех девочек в Саутпорте подросток получил 52 года заключенияОбщество, 22:23
ЦБ Сирии решил заморозить счета связанных с Асадом компанийПолитика, 22:17
Московское «Динамо» отыгралось с 0:3 у СКА и победилоСпорт, 22:16
Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рожденияПолитика, 22:05
Российские студенты включили две компании из Азии в топ-10 работодателейОбщество, 22:00
Юра Борисов рассказал о впечатлениях от номинации на «Оскар»Общество, 21:47
Globo узнало о предостережении «Динамо» бразильским клубам про БителлоСпорт, 21:44