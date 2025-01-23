Минобороны: над четырьмя регионами за три часа сбили 49 беспилотников

Силы ПВО сбили 49 беспилотников над тремя областями и Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские средства ПВО за три часа уничтожили 49 беспилотников над Крымом, Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

Атака дронов отражалась в период с 19 до 22 часов мск.

В ведомстве рассказали, что 37 украинских беспилотников были сбиты над Курской областью. Еще семь уничтожили над Брянской, один — над Белгородской, четыре — над Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Власти Курской области около 20:40 мск сообщали о работе ПВО. До этого там объявлялась опасность атаки дронов.