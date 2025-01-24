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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о пожаре в частном доме после атаки дронов на Рязань

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Военная операция на Украине

При атаке беспилотников на Рязань обломки одного из них попали в частный дом, там произошел пожар, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале.

По словам губернатора, возгорание быстро потушили, в результате никто не пострадал.

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