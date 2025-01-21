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Военная операция на Украине ,  
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В регионах России меньше чем за час сбили 11 украинских беспилотников

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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Дежурные средства ПВО с 11:00 до 11:50 мск перехватили над территорией России 11 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, восемь дронов были нейтрализованы над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, еще три — над Белгородской областью. Информация о пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не поступала.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее утром в Брянской области ПВО уничтожили 18 беспилотников, включая два реактивных. Пострадавших и разрушений нет.

В Смоленской области также отразили атаку дронов, были зафиксированы возгорания на крышах от обломков и повреждены окна домов. Жертв нет.

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Теги
Минобороны беспилотники ПВО Крым Белгородская область акватория Черного моря
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