В Подмосковье сбили еще один летевший в сторону столицы дрон

Беспилотник сбили в городском округе Щелково. До этого атаку дронов отразили в Коломне и Раменском, два беспилотника сбили в Подольске и еще один — в Троицком округе Москвы. Домодедово, Жуковский и Внуково приостановили полеты

Силы ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник в городском округе Щелково, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

До этого столичный мэр сообщал об отражении атаки беспилотников, летевших в сторону Москвы, в городских округах Коломна и Раменское. Предварительно, там обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он. Также два дрона сбили в городском округе Подольск, а еще один — в Троицком административном округе Москвы.

На этом фоне три столичных аэропорта временно приостановили прием и отправку рейсов: с 0:22 мск ограничения действуют в Домодедово и Жуковском, в 1:32 они распространились на Внуково, сообщили в Росавиации.

В предыдущий раз дроны атаковали столичный регион в ночь на 18 ноября. Тогда по одному беспилотнику сбили в Раменском и Павлово-Посадском городских округах.